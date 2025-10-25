Editoryal: Sagrado nga lugar

Ang desisyon sa Archdiocese of Cebu sa pagpasira sa simbahan sa San Fernando Rey sa Lungsod sa Liloan human mapalgan ang usa ka babaye nga wa nay kinabuhi nagpakita sa kahiladman sa pagtahod sa simbahan sa iyang pagkasagrado ug sa moral nga katungdanan niini sa Diyos ug sa mga tumutuo.
Daghang mga tawo ang nasubo ug nakuratan sa kalit nga pagsira, apan ang maong desisyon dili usa ka porma sa kapungot, kondili usa ka buhat sa pag-ampo, paghinulsol, ug pagpahiuli sa dignidad sa templo sa Ginoo.
Sumala sa Canon 1211 sa Code of Canon Law, ang usa ka sagrado nga lugar nga namantsahan og binuhatan nga nakalapas ug naghatag og dakong eskandalo sa mga tumutuo. Ang simbahan, nga gisangon nga balay sa pag-ampo ug kalinaw, karon nahimong saksi sa usa ka krimen nga puno sa kasakit ug kalisod. Mao nga gikinahanglan nga kini ipailalom sa ritwal sa pagpahiuli aron mabalik sa espirituhanong kaputli ug ang respeto nga angay niini.
Ang pagsira sa simbahan usa ka paagi aron mahatagan higayon ang simbahan ug ang komunidad nga makapanghunahuna, makapangadyi, ug makapangayo og pasaylo sa dakong kasakit nga nahitabo. Kini usa ka simbolo nga nagpahinumdom nga ang simbahan dili lamang usa ka estraktura apan usa ka balaang lugar nga nagpasabot sa presensya sa Ginoo.
Ang pagpasira sa simbahan usa usab ka pahinumdom sa tanan nga magpabilin nga alerto ug responsable sa pagpanalipod sa kabalaan ug seguridad sa mga lugar nga sagrado. Ang simbahan mahimong masira sa pisikal nga paagi, apan ang espiritu sa pagtuo dili gayud.
Sa panahon sa pagpasira, ang mga misa ug mga liturhiya mahimong buhaton sa ubang dapit, apan ang pagtuo sa mga tumutuo mao gihapon ang magpabilin nga suga sa paglaum ug pagtuo.
Busa, ang temporaryong pagsira sa simbahan dili usa ka silot, kondili usa ka proseso sa espirituhanong pagtul-id ug pagpahiuli. Kini usa ka pagdawat nga ang kabalaan nanginahanglan og respeto nga balay sa Ginoo, angay nga mapahiuli uban sa dignidad nga angay alang kaniya. pinaagi niini, ang simbahan ug ang mga tumutuo makapadayun sa pag-alagad sa Ginoo uban sa limpyo nga kasingkasing ug tiunay nga pagtuo.