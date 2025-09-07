Editoryal: Samok nga terminal makaapekto sa turismo

Maayo kay nakahunahuna ang bag-ong hepe sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ug Cebu North Bus Terminal (CNBT) nga si Ahmed Cuizon nga sulbaron ang mga problema sa duha ka mga buhatan.
Ang mas nakanindot, natumbok dayon ni Cuizon ang usa ka mayorihiyang problema sa CSBT ug CNBT – ang kahuot. Dugay na kining giantos sa mga biyahero sa Probinsya sa Sugbo.
Ngil-ad paminawon nga nagkayamukat ang mga terminal sa usa ka malambuong probinsya, busa kinahanglan kining sulbaron.
Kon nagkaguliyang ang mga terminal sa usa ka probinsya, makaapekto kini sa turismo gumikan kay kon dili man gani tanan, kadaghanan sa mga turista – lokal o langyaw – mosulod gyud ning maong mga buhatan aron adunay masakyan nga maghatod kanila sa ilang paingnan.
Ang samok ug ngil-ad nga terminal makahatag og bati nga nga imahe nga mahimong bawnon sa mga turista sa ilang pagpauli ug posibleng dili na kini mamalik sa pagbisita sa Probinsya sa Sugbo.
Ang mga plano nga gilatid ni Cuizon aron masulbad ang kahuot sa CSBT ug CNBT maundanon ug gituohang masulbad gyud niini ang gitumbok nga problema.
Alang ni Cuizon, kinahanglan nga ang makasulod lang nga mga bus sa terminal mao ang mag-load ug mag-unload og mga pasahero. Wala’y bus nga mag-parking lang sa buhatan.
Ang mga bus nga dili mag-load o mag-unload og mga pasahero maghuwat lang sa gawas sa buhatan alang sa ilang ilang turno.
Ning maong plano, matod ni Cuizon nga mohangyo siya og deputization gikan sa Land Transportation Office (LTO) alang sa ilang security units.
Kini makahatag og gahom sa security guards sa CNBT ug CSBT sa pagpatuman sa mga lagda ug pagsikop sa mga malapason.
Dugang ni Cuizon nga makigtambayayong usab siya sa Cebu City Transportation Office (CCTO) kabahin ning maong lakang hilabi na kay nideklarar na ang Cebu City og discipline zone sa dalan N. Bacalso, sa gawas sa CSBT, aron dili mohuot ang trapiko.
Ning inisyal niyang lakang, maingon nga angayan lang si Cuizon nga palingkuron sa bag-o niyang posisyon.
Labing seguro, kon masulbad na niya ang usa ka dakong problema sa CSBT ug CNBT, hayan mas dali ra niyang sulbaron ang mga ginagmay nga mga problema sa duha ka mga buhatan.
Sa pagdumala ni Cuzion, nalantawan nga hapsay ug haruhay na ang sulod sa CSBT ug CNBT, nga seguradong ikalipay og dako sa mga biyahero sa Sugbo.