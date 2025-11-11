Editoryal: Sangputanan sa paghatag og sayo sa bonus

Ang kalisod nga gibilin ni Bagyong Tino, nakapukaw og usa ka mahinungdanong panaghisgutan sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo: ang paghatag og sayo sa 13th month pay ug Christmas bonus sa ilang mga kawani.
Gani, gimanduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival si Acting City Treasurer Emma Villarete nga susihon kon aduna pa ba silay pundo alang sa maong katuyoan, sanglit bag-ohay lang sila nga nanghatag og ayuda ngadto sa mga senior citizen ug aduna pay pending nga mga request alang sa hinabang sa kabarangayan.
Ang sayo nga pagpagawas sa mga bonus naghatag sa mga empleyado sa dinaliang kapital nga gikinahanglan aron ayuhon ang naguba nga mga balay, ilisan ang nawala nga mga kinahanglanon, ug mapagaan ang pinansyal nga kabalaka nga nagsunod sa usa ka katalagman.
Nindot ning plano sa mayor, apan posible kining mosangpot sa kawad-on sa mga kawani sa city hall panahon sa pasko kay ang bonus nga ilang nadawat nahurot na og gasto sa pagpaayo sa ilang balay nga naguba sa bagyo.
Dapat lang sa mga empleyado maglain og kuwarta ug dili tanan gastuhon sa mga materyales aron aduna silay magamit nga pang Noche Buena inig sugat sa pasko.
Kon adunay sobra sa ilang gitipigan, mamahimo sab silang mamalit og pinaskohan alang sa ilang mga kinugos.
Mamahimo sab nga himuong optional sa city hall ang pag-release sa bonus.
Kadtong mga kawani kansang balay naguba sa bagyo tugotan nga makakuha og sayo sa ilang 13th month pay og bonus, samtang kadtong wala ra nadauti og balay pwede ra og unya ra nila kuhaon ang ilang benepisyo.
Kahinumdoman nga niadtong Nobiyembre 7, si Cebu City Councilor Harold Go kinsa tsirman sa Committee on Business and Urban Planning, pinaagi sa iyang Facebook post, niapelar sa mga business establishment nga isayo ang pagpagawas sa 13th month pay alang sa ilang mga empleyado aron matabangan sila nga makabangon gikan sa katalagman.
Pipila ka mga business process outsourcing firms ang nisanong sa maong panawagan sama sa Accenture, Conduent, Synchrony, ug Concentrix.
Gihangop sa mayor ang maong inisyatiba sa pribadong sektor ug nagpahayag og paglaom nga ang kagamhanan sa siyudad sa dili madugay makahatag sab og susamang tabang sa kaugalingon niining mga trabahante.