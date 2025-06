Editoryal: Sangputanan sa pagpabaya

Ang kamatayon niadtong trabahante sa gitukod nga condominium sa Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo magsilbi nga leksiyon sa matag hingtungdan gawas sa developer, kontraktor, apan lakip na sa lokal ug ahensiya sa kagamhanan.

Dili na ta magtinudloay kon si kinsa ang angayang basulon, ang nahitabong trahedya naghulagway sa kultura sa pagpasagad, kakuwang sa pagpanalipod sa kaluwasan sa trabahante ug pagsupak sa lagda. Ingon sa nahimo nang normal sa pipila ka mga construction industry.

Niadtong Hunyo 10, 2025 patay ang 26 anyos nga mason nga si Julito Gerada Jr., sa dihang natagakan sa puthaw nga tubo nga gikan sa ika-22 nga andana nga condo nga gitrabaho, samtang ang biktima diha sa ikawalo nga andana nga nagpatong sa gondola lift.

Dili ang aksidente ang kinauyokan sa atong hisgutan, apan ang sistema nga unta mapugngan kon gisubay lang ang lagda.

Gikompirmar sa Office of the Building Official (OBO), Cebu City nga daghang makinang gigamit sa maong site ang adunay expired permits—usa ka matang sa kalapasan sa balaod nga gipasagdan ra. Gawas nga kini paglapas sa legal nga proseso, kini nagpasabot usab ang kawalay pagtahod sa kinabuhi sa mga trabahante nga nabutang sa risgo.

Ang kamatuoran nga ang developers ug contractors mas gipili pa ang makadaginot inay nga magsiguro nga lig-on ang ilang mga safety measures nga ipatuman, kini klaro nga nagpakita sa sayop nga prayoridad sa industriya, kay mas gihatagan og bili ang ekonomiya samtang nag ung-ong sa peligro ang kinabuhi sa mga trabahente.

Samtang klaro nga nagsilbi ang OBO sa pagpanginspeksyon ug pagpahimangno, angpangutana: Nganong naabot pa sa punto nga ni-expire na ang 11 ka makina, apan nag-operate gihapon? Kung tinud-anay nga adunay monitoring gihimo, unta nahibaw-an gilayon ug kon sakto ang ilang giingon nga regular ang ilang inspeksyon nganong kining mga kalapasan nakalusot man?

Kini nga insidente kinahanglan magdala og dakong reporma. Ang panginahanglan sa regular ug transparent nga inspeksyon, pahugtan ang silot dili lang sa multa, kanang adunay operational consequences, ug pagpahamtang og accountability ngadto sa contractors.

Ang matag kinabuhi sa mga kawani usa ka sagrado nga responsibilidad sa tanang empleyado ug tag-iya sa proyekto.

Dili ni usa lang ka pasumbingay nga kasaypanan. Kini usa ka krimen sa pagpasagad, ug ang kahimtang sa industriya sa konstruksyon kinahanglan nga bag-uhon alang sa kaayohan sa tanang nanarbaho niini.