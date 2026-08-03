Editoryal: Sangputanan sa pagpabaya

Makapabalaka ang grabe nga pagbaha sa pipila ka bahin sa Metro Cebu bisan nga naandan lang nga uwan, kini nagpahimangno nga ang kinaiyahan adunay kinutuban ug adunay sangputanan ang padayon nga pagpasagad niini.
Sa pastoral appeal ni Arsobispo Alberto Uy, siya nipahinumdom sa publiko sa pag-atiman sa kinaiyahan nga dili lang obligasyon sa gobiyerno, kondili responsibilidad sa matag usa.
Dili ikalimod nga ang kalambuan maoy tumong sa matag komunidad. Gikinahanglan ang mga dalan, kabalayan, establisemento, ug ubang imprastruktura aron mapalambo ang ekonomiya.
Apan kon ang maong kalambuan matukod pinaagi sa pagputol sa kalasangan, pagtabon sa natural nga agianan sa tubig, paglapas sa mga balaod sa kinaiyahan, ug pagpasagad sa mga watershed, dili kini tinuod nga kalambuan.
Ang mensahe sa Arsobispo klaro—ang pag-uswag kinahanglan mag-uban sa pagrespeto sa mga binuhat sa Diyos.
Ang mga local government unit kinahanglan maghatag ug prayoridad sa taas nga panan-aw sa flood mitigation. Ang pagpanalipod sa kalasangan, watershed ug mga suba, pagpaayo sa drainage system, ug estriktong pagpatuman sa mga balaod sa kinaiyahan dili na mahimong ipalabay.
Apan dili mahimong ibasol ang tanang responsibilidad sa mga opisyal lang. Ang matag lumulopyo adunay katungdanan sa pag-atiman sa kinaiyahan.
Ang husto nga pagdumala sa basura, paglikay sa paggamit sa sobra nga plastik, pagtanom og kahoy ug pagpakabana sa kalimpyo sa atong kasilinganan maoy yano apan dako og ikatampo sa pagpakunhod sa risgo sa pagbaha.
Ang kinaiyahan dili kaaway sa kalambuan. Sa pagkatinuod, kini mao ang pundasyon sa malungtarong pag-uswag. Kon magpadayon ang pagpasagad, ang kadaot nga atong nasinati karon mahimong mas mosamot pa sa umaabot.
Ang pagbaha usa ka pahimangno nga ang tanang binuhatan adunay sangputanan.
Panahon na nga ang kalambuan ug pag-atiman sa kinaiyahan magdungan og lambo.