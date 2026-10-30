Editoryal: Sayo’ng namabdos

Makapabalaka ang nagkadaghang kaso sa pagmabdos sa mga batan-ong teenager sa Mandaue City. Sa unang unom ka bulan ning tuig 2026, niabot na ngadto sa 185 ang natala nga kaso, hapit makatupong sa 190 nga natala sa tibuok tuig sa 2025. Mas makapaguol, aduna niini mga nahimo nang inahan nga 12 anyos pa lamang.
Dili lang ang kakulang sa kahibalo ang hinungdan niini. Matod sa mga opisyal, nalambigit sab ang kakabos, limitado nga kahigayunan sa edukasyon ug ang exposure sa mga bata sa sexual content sa social media.
Dili angay ibalewala nga ang sayong pagmabdos nagdala og dakong risgo sa panglawas, lakip ang eclampsia, impeksiyon ug mga problema sa pangisip. Dugang niini ang posibilidad nga maputol ang pag-eskwela ug maguba ang kaugmaon.
Busa, dili igo ang kampanya sa health centers lamang. Kinahanglan ang bukas nga panaghisgot sa ginikanan ug anak, tukmang edukasyon sa eskwelahan, ug mas lig-on nga pagdumala sa paggamit sa social media.
Ang pagpugong sa sayo'ng pagmabdos dili lamang buluhaton sa gobiyerno. Responsibilidad kini sa tibuok komunidad.
Dili angay nga ang mga bata maoy mobayad sa kakulang sa giya ug kahibawo.