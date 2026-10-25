Editoryal: Screening sa tanang aplikante kinahanglang pahugtan

Ang ngilngig nga pagkakaplag sa patay nga lawas sa 24-anyos nga si Isaac Vergel Viernes, kinsa gilubong ubos sa semento sa usa ka bakanteng lote sa Barangay Pahina Central niadtong Lunes, Oktubre 19, 2026, nakapakurat sa tibuok komunidad.
Alang sa pampublikong administrasyon ug lokal nga pagdumala, usa ka susamang makapaalarma nga bahin ang nitumaw: ang pagkalambigit sa duha ka Job Order (JO) nga trabahante sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo lakip sa mga suspek.
Kini nga trahedya nagpakita og dakong kahuyang sa lokal nga pagdumala.
Sa naandan, ang mga mo-apply og trabaho sa Cebu City Hall moagi lang og drug testing apan ang matod ni Mayor Nestor Archival, kuwang kini nga pamaagi hilabi na sa pagpili og mga trabahante nga moalagad sa publiko.
Ang pagseguro sa luwas nga komunidad ug luwas nga trabahuan nagkinahanglan og dakong reporma kon giunsa pag-screen sa dakbayan ang mga trabahante niini.
Sulod sa daghang katuigan, ang mga protocol sa pag-hire sa lokal nga kagamhanan nagsalig pag-ayo sa drug tests isip nag-unang sumbanan sa pagkatawo sa empleyado.
Mahinungdanon man tuod ang drug testing apan dili kini paigo sa pagsuta sa kinaiya, moralidad, o kriminal nga rekord sa usa ka aplikante.
Ang pag-angkon ni Archival nga ang Kagamhanan sa Dakbayan dili kaayo tantong estrikto ang pag-screen sa mga aplikante usa ka timailhan nga kinahanglang pahugtan pa kining maong proseso.
Ang pagpalapad sa background check sama sa police ug National Bureau of Investigation (NBI) clearances makatabang og dako aron matapakan kining dakong haw-ang nga naghatag og agianan sa mga tawong adunay dili maayo ug kuwestiyunableng kagahapon nga makasulod sa serbisyo publiko.
Kon ang opisina sa gobiyerno modawat og mga empleyado nga adunay dili maayong background, adunay posibilidad nga makahatag kini og dili maayong imahe sa tarong ug matinud-anong serbisyo publiko.
Sakto kining desisyon ni Archival nga pahugtan ang pag-screed sa mga aplikante sa Cebu City Hall. Mao sab kini ang angayang buhaton sa tanang mga ahensya sa gobiyerno.