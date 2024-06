Editoryal: Seguridad sa 2024 Palarong Pambansa

Ang 2024 Palarong Pambansa nga ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo mosikad na karong Hulyo 6 o 17 ka adlaw na lang gikan karon, Hunyo 19.

Mao nga dili lang pasilidad ang paspas sa paghingpit sa pag-review, lakip sa pinal nga paghan-ay sa seguridad alang sa mga atleta ug mga bisita.

Gipaabot nga dili mominos dunay kapin sa 20,000 ka mga partisipante sa Palaro - mga magduduwa, opisyal, ug staff sa delegasyon.

Posible usab nga dunay mokuyog nga sakop sa pamilya sa mga magduduwa ug mga dumuduong o bisita nga mosaksi sa labing dako nga kalihukan sa paugnat-sa-kusog sa nasod.

Dunay hugonhugon nga daghan ang nasibot sa pag-apil sa Palaro ning tuiga tungod sa laing interes sa pagsuroy sa atong dapit nga daghang tourist attractions sama sa bahandi sa kabilin nga heritage sites ug maanindot nga mga gasa sa kinaiyahan.

Ug gipalambo usab ang gitawag nga sports tourism nga nagtanyag og tour packages sa Palaro uban sa pagsuroy sa nagkalainlaing dapit sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo.

Tungod niinii, importante nga kabahin ang pagpangandam sa Police Regional Office (PRO 7) sa pagdestino sa dili mominos sa 2,000 ka mga personahe nga magtutok sa seguridad sa Palaro sugod sa Hulyo 6 hangtod 17.

Si P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, tigpama­ba ni PRO 7 Director Anthony Aberin, nagkanayon nga “what we can assure is PRO 7 will exhaust all available resources to make sure this Palarong Pambansa will be safe and secured.”

Nasayod kita nga ang dautang mga elemento kanunay molihok usab ug mopahimulos sa matag dakong kalihukan nga dugukon sa daghang mga tawo. Kon dili kini mapakgang, makadaut kini sa imahen sa Sugbo.

Taliwala sa tanan nga pangandam, mas epektibo kini ubos sa pagsuporta ug yano nga pagpakabana sa katawhan.

Maayong manguli ang mga delegado ug mga bisita dala ang malipayon ug di makalimtan nga kasinatian sa ilang pagtambong sa Palarong Pambansa dinhi sa Sugbo.

Kay sa pagsumada, ang kalamposan sa umaabot nga dakong kalihukan sa paugnat sa kusog, garbo kanatong tanan nga mga Sugbuanon.