Editoryal: Seguridad sa condo angay pahugtan

Ang bag-ohay lang nga insidente sa pagpanulis sulod mismo sa usa ka condo unit sa dalan Andres Abellana, Barangay Guadalupe, Cebu City, usa ka seryusong timaan nga adunay "buslot" sa seguridad nga angay hatagan og dinalian nga pagtagad.
Kon ang usa ka tulisan makasulod sa usa ka pribadong lawak sa alas 4:00 sa hapon—nga hayag pa ang adlaw—kini nagpasabot nga adunay dakong kapakyasan sa sistema sa pagbantay sa nashigutang edipisyo.
Dili lang dekorasyon ang mga guwardya ug CCTV cameras sa mga condominium, kabahin kini sa serbisyo nga gibayran sa unit owners pinaagi sa condo dues.
Ubos sa balaod sa Pilipinas, partikyular sa Civil Code of the Philippines ug sa Republic Act 4726 (The Condominium Act), ang management adunay obligasyon sa pagmintinar sa "peace and order" ug pagseguro nga luwas ang mga nagpuyo sa edipisyo.
Bisan tuod ang management dili direktang mabasol sa kriminal nga gibuhat sa laing tawo, mahimo silang manubag sa negligence o pagpasagad kon mapamatud-an nga: Wala’y maayo pagka-inspeksyon ang mga mosulod ug mogawas, guba o kulang ang security cameras, ug walay saktong protocol sa pag-ila sa mga bisita.
Isip mga tag-iya o nag-abang, ang mga lumulupyo, sama sa biktima sa nahisgutang insidente, adunay katungod nga makapuyo nga haruhay ug adunay seguridad sa ilang gipuy-an.
Kinahanglang magkahiusa ang unit owners sa paghimo og lakang aron ipalanog ngadto sa mga tagdumala sa edipisyo nga kinahanglan niining tumanon ang ilang obligasyon.
Ang kamatuoran nga nakasibat ang tulisan sakay sa motorsiklo, bisan pa sa paggukod sa biktima, nagpakita nga kulang ang oras sa pagresponde sa mga security personnel sa maong edipisyo.
Kinahanglan nga dili lang kutob sa "hot pursuit" ang kapulisan. Angay usab nga sukitsukiton ang tagdumala sa gitumbok nga condo kabahin sa security protocols.
Nganong nakasaka ang tulisan sa unit? Dili man gyud tingali unta kini mahitabo kon aduna pa’y saktong lagda ang management sa condo.
Aron malikayan kini nga mahitabo pagbalik, ang management sa usa ka condo kinahanglang mopahigayon og regular nga roving sa matag andana, kinahanglan adunay CCTC cameras ang matag andana, ug seguraduhon nga ang matag anggulo sa agianan recorded ug klaro ang mga plate number.
Tingali, ang tulisan nakakuha og kasayuran nga luag ang pagbantay sa seguridad sa gitumbok nga condo hinungdan nga wala kini nagpanuko sa pagbuhat og krimen.
Hinaut nga ang tagdumala sa nahisgutang edipisyo dili maghuwat nga adunay mas dako pang dautang mahitabo una kini molihok kabahin sa seguridad sa mga nagpuyo.