Editoryal: Senior citizens angay agakon, tabangan

Sulod sa daghang katuigan, li boan ka mga senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo ang natang gong sa pagmahay kon nga nong wala nagparehistro isip bo tante niadtong 2013. Ubos sa City Ordinance 2453, ang mga senior citizen nga wala nakaparehistro niadtong 2013 dili makadawat sa pinansyal nga ayuda gikan sa dakbayan nga nagbalor og P12,000 matag tuig. Hinuon, adunay lakang ang mga konsehal nga sila si Nyza “Nice” Ar chival, Pastor “Jun” Alcover Jr., ug Harry Eran nga seguradong ikalipay sa mga senior citizen nga dugay na nga wala nakapahimulos sa matag tuig nga ayuda sa gobiyerno. Ang tulo nga nahisgutang mga konsehal ningduso og resolusyon nga nagsugyot nga amendahon ang City Ordinance 2453. Kon maaprubahan, ang mga senior citizen nga nakaparehistro niadtong 2014 mahimo na sab nga benepisar yo sa ayuda sa gobiyerno. Dili lang kini usa ka ordinaryong kausaban sa balaod, kini usa ka dina lian, makitawhanon, ug dugay na’ng gipaabot nga pagkorehir sa usa ka babag nga walay igong basehan. Bisan tuod masabtan nga nagkina hanglan ang kagamhanan sa dakbayan og pamaagi aron maseguro ang resi dency ug mapugngan ang pag-abuso sa pundo, ang 2013 nga cutoff wala na makahatag og maayong serbisyo. Hinaut nga wala’y mobabag ning maong lakang nila ni Archival, Alcov er ug Eran gumikan kay makahatag kini og dakong kalipay sa senior cit izens, nga sulod na sab sa daghang katuigan nga gilamoy sa pagmahay o kaha kasuya sa uban nga nakapa himulos sa ayuda sa gobiyerno tun god lang sa usa ka tuig nga gintang sa cutoff sa pagparehistro. Kining P3,000 quarterly payout dako na kaayo og matabang sa senior citizens inadlaw-adlaw nga gastuhan. Ang Local Government Code of 1991 nagmando sa mga lokal nga kag amhanan sa paghimo ug pagpatu man sa mga programa sa kaayuhan sa katilingban. Ang pinansyal nga tabang sa mga senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo usa sa mga nag-unang programa niini. Ang pagpalapad sa coverage aron maapil ang mga nagpare histro niadtong 2014 haom kaayo ning maong kamandu an. Kon madugangan ang mga benepisaryo, natural nga mosa ka sab ang gikinahanglang pun do nga ipagawas alang niini. Hinaut nga dili kini mahimong ra son nga mabasura ang gisugyot nila ni Archival, Alcover, ug Eran. Ang pagbalhin sa cutoff year ngad to sa 2014 usa ka saktong lakang. Ang mga senior citizen nigahin sa ilang kinabuhi sulod sa dugay nga pana hon aron makatampo sa pagpalambo sa dakbayan hinungdan nga angayan lang silang agakon sa hinapos nga ba hin sa ilang pagpuyo ning kalibutana.