Editoryal: Senyor Sto. Niño panalipdi kami!

Sa nahitabong trahedya sa Binaliw sanitary landfill nga nikalas na og 25 ka kinabuhi base sa labing uwahi nga ihap, usa sa nag-unang giampo sa mga Sugboanon niining kapistahan sa balaang bata nga si Senyor Sto. Niño nga mapanalipdan sa bisan unsang katalagman.
Ang pagdagkot og kandila, paghalad og pag-ampo, pagsalmot sa penitential walk o prosisyon, alang sa mga nabiktima sa pagdahili sa Binaliw sanitary landfill.
Isipon nato kini nga pagsangpit sa Senyor alang sa kinabuhi nga nakalas, nagkaguba nga kalikupan.
Ang maong relihiyosong kalihukan dili lang simple nga ritwal sa kasubo, kondili usa ka simboliko sa pag-ampo nga ang mga Sugboanon mapanalipdan sa padayong kapildihan sa kinaiyahan gikan sa linog, baha, ug ang labing uwahi mao ang landslide sa landfill.
Ang nahitabong trahedya sa Binaliw usa ka masakit nga pahimangno nga ang kawalay pagtagad sa sustainable waste management diin ang si bisan kinsa mamahimong biktima sa maong pagpabaya.
Samtang adunay pundok nga nanawagan og ‘zero waste’ atol sa Sinulog dili simpleng slogan sa mahitungod sa environment apan usa ka moral nga panawagan, dungan sa disiplina sa matag kaugalingon pinaagi sa paghipos sa kaugalingong basura samtang nagtan-aw sa mga kalihukan sa Sinulog.
Ang Sinulog, usa ka dako nga relihiyoso ug kultural nga kalihukan sa Cebu, mahimo ug angay nga mahimong hulmahan sa responsableng pagsaulog diin ang pagdayeg sa Sr. Sto. Niño dili lamang makita sa sayaw ug musika, kondili sa pagpanalipod sa kinabuhi ug sa pag-atiman sa kinaiyahan nga gasa gikan sa kahitas-an.
Sa pagsaulog sa kapistahan sa patron sa Dakbayan sa Sugbo ang mga deboto ni Sto. Niño nangamuyo dili lamang og panalangin, kondili og kausaban kay ang tinuod nga pagtuo dili magpabilin sa simbahan, kondili mopadayon sa pagpanalipod sa kinabuhi, sa pagrespeto sa kinaiyahan, ug sa pagpugong sa mga sistema nga nagdala og katalagman.
Ang mga nahitabong trahedya magsilbi nga pahigmata nga magtultol matag usa kanato sa dalan alang sa responsableng pagdumala, matinud-anong serbisyo, ug pag-atiman sa kinaiyahan.