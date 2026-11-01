Editoryal: Silot nga makapatagam

Kada tuig panahon sa Kalag-Kalag, minilyon ka mga Pinoy ang mopauli sa ilang mga probinsya aron pagduaw sa ilang ningtaliwan na nga mga minahal sa kinabuhi.
Magdasok ang mga pamilya sa nagkadaiyang mga terminal aron makapauli sa ilang tagsatagsa ka probinsya ug maghuot ang trapiko sa kadalanan nga paingon sa mga sementeryo.
Sa ilang pagbiyahe sakay sa pampublikong mga sakyanan, gisalig sa mga pasahero ang ilang kinabuhi ngadto sa mga driver ug hasta sa mga konduktor.
Apan sa surpresang drug testing nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa Cebu South ug North Bus Terminals, walo ka drivers ug mga konduktor ang nakompirmang positibo sa paggamit og shabu.
Tulo niini, mga driver og bus, tulo sab ang mga driver og taxi ug duha ka mga konduktor.
Kon masayran sa mga pasahero nga ang naggunit sa munabela sa ilang gisakyang sakyanan tiggamitan og ginadiling druga, manglimbawot seguro ang balhibo sa tanan sa kahadlok.
Kinsa man sab gud tawon ang dili mahadlok niining sitwasyuna.
Unsa may angayang buhaton sa gobiyerno partikyular ang Land Transportation Office (LTO) 7 ug PDEA 7 aron masumpo kining badlungon mga driver ug mga konduktor sa paggamit og ginadiling druga?
Ang surpresang drug testing nga gipahigayon sa PDEA 7 ning bag-uhay lang tipik sa ilang programang “Oplan Harabas” nga gitumong alang sa panahon sa Kalag-Kalag.
Tingali, mas maayong dili lang kada panahon sa Kalag-Kalag ipahigayon kining supresang drug testing sa mga driver ug mga konduktor kon dili tibuok tuig gyud. Dili biya kada Kalag-Kalag ra manakay og pampublikong mga sakyanan ang mga pasahero.
Tingali, mas angayan sab nga pahugtan ang silot nga ipahamtang ngadto sa mga driver ug mga konduktor nga masutang positibo sa paggamit og ginadiling mga druga gumikan kay daghang kinabuhi ang nagdepende kanila sa matag biyahe.
Kining community service o ipa-rehab ra nga silot, gaan ra kaayo kini.
Tingali angayang estudyohan sa gobiyerno kon unsa’y saktong silot nga ipahamtang sa badlungon nga mga driver o mga konduktor. Kana untang silot nga makapatagam gyud ug adunay hait nga ngipon ang implementasyon niini.