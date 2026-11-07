Editoryal: Simple nga selebrasyon

Maayo’ng panig-ingnan ang desisyon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nga way ipahigayon nga grand Christmas party alang sa mga empleyado karong tuiga kini aron nga makadaginot ang siyudad.
Matod ni Mayor Thadeo Ouano, matag opisina hatagan na lamang og igong pundo alang sa yano nga panagtapok ug panag-ambitay sa pagkaon, sama sa gihimo niadtong 2025. Dili kini pagkuha sa kalipay sa mga kawani, kondili pagpahinumdom nga dili kinahanglan og mahalon nga selebrasyon aron mabati ang tinuod nga diwa sa Pasko.
Sakto ang mayor nga dili angay nga magpatuyang sa paggasto samtang nag-atubang og kalisod sa panalapi ang dakbayan. Dili maayo tan-awon nga dako ang igahin sa mga salo-salo, dagkong raffle ug gifts samtang adunay ubang panginahanglan sa katawhan nga nagkinahanglan og prayoridad.
Labaw nga angay nga mag-amping sa paggasto karon tungod sa posibleng epekto sa El Niño. Ang pag-andam alang sa kakulang sa suplay sa tubig, panglawas sa publiko, ug agrikultura nagkinahanglan og igong pondo ug tukmang pagplano.
Apan ang pagdaginot dili angay nga mahimong pasangil aron kalimtan ang pag-ila sa paningkamot sa mga empleyado. Bisan yano lamang, ang panagtapok mahimong higayon sa pagpasalamat sa ilang serbisyo ug sakripisyo sa tibuok tuig.
Sa katapusan, ang tinuod nga diwa sa Pasko dili masukod sa kadako sa salo-salo, o kadaghan sa premyo. Mas bililhon ang panaghiusa, pagpasalamat ug pagpakabana sa isigkatawo.