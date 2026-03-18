Editoryal: Singgit sa drayber, antos sa commuter

Karong adlawa, Marso 19, 2026, gikatakda nga mopahigayon og nationwide transport strike ang pundok nga Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston).
Kini nga lihok-protesta nunot sa walay hunong nga pagsaka sa presyo sa lana nga gitandog sa nagpadayong giyera tali sa US-Israel batok sa Iran.
Sa Dakbayan sa Sugbo, gibanabana ni Piston Cebu President Greg Perez nga kapin sa 500 ka miyembro ang mosalmot.
Kini nagpasabot og dakong posibilidad sa pagkaparalisa sa transportasyon sa siyudad. Gipaabot nga daghang mga trabahante ug estudyante ang maapektuhan ug malangan sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ang ilang tumong sa protesta mao ang pagpangayo og P5 nga usbaw sa pletehan sa pampublikong sakyanan.
Bisan pa man sa gipatuman nga P1 nga umento sa pletehan sa pampublikong sakyanan, ang Piston nagkanayon nga dili pa kini igo.
Matod ni Mody Floranda (Piston National President), mosang-at sila og petisyon alang sa P5 nga usbaw sa minimum nga pletehan. Tumong niini nga matabangan ang mga drayber nga makasagubang sa kakuwang sa kita tungod sa sunodsunod nga “big-time oil price hike.”
Gisaway sab sa grupo ang P5,000 nga fuel subsidy gikan sa gobiyerno nga giisip nila nga usa lang ka temporaryo nga solusyon sa nagkalawom nga krisis.
Niadtong Martes, Marso 17, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nideklara nga ang P1 nga umento sa minimum nga pletehan ipatuman karong adlawa, Marso 19.
Gipahibalo sa LTFRB nga ang pletehan sa traditional jeepney mosaka na ngadto sa P14 gikan sa kasamtangang P13 alang sa unang upat ka kilometro. Sa matag mosunod nga kilometro, adunay dugang nga P2, nga misaka og P0.20 gikan sa kaniadto.
Alang sa mga modern jeepney, ang usbaw sa pletehan anaa sa P2—gikan sa P15 himuon na kining P17 alang sa unang upat ka kilometro. Aduna sab dugang nga P2.40 sa matag mosunod nga kilometro gikan sa kasamtangang P2.20.
Alang sa mga ordinary metro bus ug air-conditioned bus, ang plete nisaka na ngadto sa P15 ug P18 gikan sa kasamtangang P13 ug P15.
Sa matag mosunod nga kilometro, adunay dugang nga P2.49 nga plete alang sa ordinary metro bus (gikan sa P2.25), samtang P2.98 sab ang idugang sa mga air-conditioned nga unit gikan sa P2.65.
Apan ang mas labing alaot niini mao ang mga sumasakay, kinsa maoy direktang maigo ug mag-antos sa matag umento nga ipatuman sa pletehan.