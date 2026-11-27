Samtang nagkaduol ang Pasko, dili malikayan nga daghang opisina sa gobyerno ang mag-andam alang sa ilang mga panagtigom ug kasaulogan. Apan kinahanglan masabtan sa mga opisyal ug kawani sa gobyerno nga dili mahimong gamiton ang ilang katungdanan ug awtoridad aron mangayo og donasyon gikan sa pribadong sektor alang sa personal o pribadong kalihokan.
Ang pasidaan sa Office of the Ombudsman niadtong Biyernes, Nobiyembre 27, kinahanglan nga hinumdoman sa tanang kawani sa gobyerno. Human gisilotan og unom ka bulan nga suspensiyon ang usa ka kalihim sa barangay sa Makati City tungod sa pagpagawas og mga sulat nga nangayo og donasyon alang sa Christmas party sa mga opisyal ug kawani sa barangay, gamit ang government letterhead.
Dili kini maisip nga gamay nga butang ang maong kalapasan. Ang paggamit sa opisyal nga papel sa gobyerno sa pagpangayo og donasyon naghatag og impresyon nga ang maong hangyo gikan mismo sa institusyon, dili sa indibidwal nga mga kawani niini. Tungod niini, mobati og obligasyon ang mga negosyante ug pribadong indibidwal nga mohatag nalang bisan og wa silay tinguha o nila responsibilidad.
Tin-aw ang baruganan sa Ombudsman nga di angay gamiton ang awtoridad ug mga resources sa katungdanan sa pagpangayo og kwarta o kabtangan alang sa katuyoang dili opisyal.
Dili usab igo nga likayan lamang sa mga kawani ang pagpangawat, pangurakot ug pagpahimulos sa pundo sa publiko. Kinahanglan likayan usab nila ang bisan unsang binuhatan nga makahatag og pagduhaduha sa ilang pagkamatinud-anon ug pagkamatinumanon sa serbisyo.
Ang labing maayong interes sa publiko kinahanglan kanunay nga labaw sa personal.
Ang Christmas party, pananglitan, mahimong maayong higayon alang sa panaghiusa ug pagpasalamat sa mga kawani, apan dili kini mahimong pasangil aron gamiton ang ngalan ug gahum sa ilang opisina sa pagpangayo og pabor.
Kon adunay gustong motampo alang sa maong kalihokan, kinahanglan kini boluntaryo, walay pagpamugos ug dili maggikan sa paggamit sa opisyal nga awtoridad. Mas maayong gamiton ang kaugalingong kuwarta o tin-aw nga boluntaryong kontribusyon sa mga partisipante kaysa mangayo sa mga tawo nga mahimong mobati nga napugos tungod sa impluwensiya sa ilang katungdanan.
Kinahanglan usab nga masabtan sa mga opisyal sa barangay nga ang ilang gahum gitugyan kanila aron alagaran ang katawhan, dili aron mangayo og pabor alang sa ilang kaugalingong kaayohan.
Ang integridad sa serbisyo publiko dili masukod sa gidak-on sa pondo o sa gidaghanon sa proyekto nga nahuman. Makita usab kini sa gagmayng desisyon ug binuhatan sa matag opisyal ug kawani.
Angay hinumdoman nga ang pagsaulog sa Pasko dili lisensiya sa paglapas sa mga lagda. Ang tinuod nga diwa sa kapaskuha mao ang paghatag ug pagpakabana, dili ang pagpahimulos sa katungdanan aron makapangayo’g donasyon.