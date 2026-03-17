Editoryal: Solusyon sa krisis sa lana

Kagahapong adlawa, Marso 17, 2026, ang presyo sa krudo (diesel) niabot na sa P99, samtang ang premium nga gasolina anaa sa P81 ug ang unleaded sa P80.
Apan mosaka pa gyud kini kay ang maong usbaw gipatuman man sa tinagi-tagi nga paagi aron dili kaayo mabug-atan ang mga motorista.
Base sa banabana sa Department of Energy (DOE), ang kinatibuk-ang adjustment sa presyo sa krudo alang niining semanaha magdula tali sa P20.40 hangtod P23.90 matag litro. Ang gasolina mosaka og P12.90 hangtod P16.60, samtang ang kerosene motubo og P6.90 hangtod P8.90 matag litro.
Sa pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Marso 3, 2026, gipasalig niya nga adunay igong suplay sa lana ang nasod taliwala sa tensiyon sa Middle East tali sa US, Israel, ug Iran. Apan ang maong suplay molungtad lamang og 50 ngadto sa 60 ka adlaw.
Kon atong kuwentahon gikan sa adlaw sa pag-anunsiyo, ang atong reserba kutob na lang sa Abril 23 o Mayo 2.
Kon dili mahunong ang kagubot, moabot ang panahon nga maparalisar ang transportasyon tungod sa kakuwang sa suplay.
Niining sitwasyona, ang paggamit og de kuryente nga sakyanan kon e-vehicle, pagbisikleta, o paglakaw—labi na niadtong duol ra ang gitrabahoan—maoy nakitang alternatibo.
Posibleng mokusog na sab ang halin sa bisikleta sama niadtong panahon sa pandemya sa COVID-19.
Gani, gibutangan na og bike lanes ang mga karsada niadto, apan wala kini makalahutay tungod kay daghan ang nibalik sa pag-commute o pagpalit og motor sa dihang niluag na ang sitwasyon.
Usa sa mga hagit mao ang kagamay sa atong mga karsada.
Ang mga bike lanes sagad dagsaan gihapon sa mga sakyanan kon grabe ang trapik, hinungdan nga mawad-an og kaseguroan ang mga nagbisikleta.
Kon magdugay pa gyud ning giyera sa Middle East, lagmit mosaka sab ang demand sa mga de-kuryenteng sakyanan.
Sanglit dili man kini mogamit og gasolina, igo na lamang i-charge ang baterya niini.
Nakapabor gayud kadtong mga nakapalit na niini sa wala pa mobuto ang kagubot.
Sa laing bahin, bisan kon mideklara ang Iran nga mahimong moagi ang mga barko sa Strait of Hormuz—gawas lang sa mga iya sa Amerika ug mga kaalyado niini—daghan gihapong shipping companies ang nagpanuko sa pag-agi tungod sa kahadlok nga mapagan sa giyera.
Usa ni sa rason ngano’ng nagpatuyang og kamahal ang gasolina kay wa nay barko nga makahatod niini sa atong nasod.
Gibana-bana nga 20 porsiyento sa mga petrolyo sa tibuok kalibotan ang moagi sa Strait of Hormuz matag adlaw, hinungdan nga importante kaayo kini sa seguridad sa enerhiya sa kalibotan.
Bisan pa sa awhag ni US President Donald Trump sa mga miyembro sa NATO nga magpadala og mga warship aron i-secure ang maong agianan, wala pay nidawat sa maong hagit, ilabi na nga gikatahong nagsugod na ang Iran sa pagpamutang og mga mina sa dagat.
Kinsa man say ganahan nga modawat sa tanyag ni Trump, bombahan pa lang hinuon sila og apil sa Iran.