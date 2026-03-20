Editoryal: Sud lang sa 1 ka buwan?

Sa nagpadayon nga tensiyon sa Middle East nga naghulga sa global supply chain ug presyo sa lana, ang giingong “lig-on” nga suplay sa pagkaon angayan nga atong tan-awon nga dili lang sa karon, apan ilabi na sa umaabot. Base sa gihimong inspeksiyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga adunay igo’ng suplay sa mga basic commodities base sa imbentaryo.
Apan nasuta nga ang kasamtangang suplay sa batakang pagkaon igo lamang molungtad sulod sa 30 ka adlaw.
Kini nga datos nga gipamatud-an sa Department of Trade and Industry ubos ni Ma. Cristina Roque, dili angay ikompiyansa isip timailhan sa kalig-on, kondili usa ka pasidaan sa kahuyang sa atong sistema sa suplay.
Kon ang usa ka nasod nagdepende sa limitadong imbentaryo nga molungtad lamang og usa ka buwan, unsa man ang mahitabo kon molungtad pa ang krisis sa Middle East? Unsay dangatan sa merkado kon maputol ang importasyon, mosaka pag-ayo ang presyo sa lana, ug malangay ang logistics?
Temporaryo sab ang saad sa mga manufacturer nga dili mosaka ang presyo sulod sa 30 hangtod 60 ka adlaw.
Ang kakulang sa long-term buffer stock ug ang padayon nga pagsalig sa import nagbutang sa publiko sa peligro sa kalit nga pagsaka sa presyo ug kakulang sa suplay.
Kinahanglan ang konkretong plano alang sa long-term food security—lakip ang pagpalig-on sa lokal nga produksyon, pag-diversify sa import sources, ug pag-establisar og mas lig-on nga buffer stock. Kay kon magpadayon ang global nga kagubot, ang 30 ka adlaw nga suplay mahimong dili lang numero—kondili countdown padulong sa usa ka mas dako’ng krisis.