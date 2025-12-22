Editoryal: Sugal advertisement, no more

Ang hingpit sa pag-ban sa tanang matang sa advertisement kabahin sa sugal sa Dakbayan sa Sugbo usa ka lakang nga gitan-aw ang kaayuhan sa katilingban, ekonomiya, ug moralidad. Kini nga resolusyon naglatid sa lig-on nga baruganan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpanalipod sa kaayohan sa publiko, ilabi na sa mga kabataan ug uban pang sektor nga maapektuhan.
Sa akong tan-aw, ang pagwagtang sa mga patalastas o advertisement sa sugal makatabang nga kaminusan ang panglantaw nga gi-normalized ang maong bisyo. Samtang ang uban nagtan-aw sa sugal nga usa lang ka kalingawan nga naghatag og sayop nga hulagway nga kini walay seryoso nga kadaot.
Pinaagi sa pag-limit sa visual ug digital nga advertisement, napugngan ang pagkatintal sa mga indibidwal ngadto sa adiksiyon, utang, ug pagkaguba sa pamuyo sa pamilya.
Ang lakang usab nagsubay sa nasudnong paningkamot sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ug Bangko Sentral ng Pilipinas, nga nagpakita nga ang estriktong regulasyon epektibo nga makapaminos sa online gambling activities.
Dugang pa, ang pagpanalipod sa “consumer wallet” makatabang sa lokal nga ekonomiya, kay ang gasto sa panimalay mas mapadulong sa tradisyonal nga negosyo ug serbisyong adunay tinuod nga halin sa komunidad.
Apan, dili malikayan ang mga disbentaha. Ang hingpit nga pagdili mahimong makapukaw ug mga pangutana mahitungod sa kagawasan sa komersiyal nga pahimangno ug sa legal nga operasyon sa lisensiyadong mga operator. Adunay posibilidad nga ang market sa advertising ug pipila ka kalihukan sa negosyo maapektuhan, ilabi na kadtong nagsalig sa sponsorship ug digital advertising.
Dugang pa, ang estrikto nga pagpatuman nagkinahanglan ug igo nga pundo, koordinasyon, ug kapabilidad sa mga ahensiya sa dakbayan, nga kon dili matuman sa hustong paagi, mahimong mosangpot sa pinili o dili patas nga implementasyon.
Bisan pa niana, ang moral ug social nga argumento nagpabiling lig-on. Kon ang sugal gihulagway isip usa ka pampublikong krisis sa katilingban, nan ang interes sa katawhan mas labaw pa kaysa sa kita sa industriya.
Ang hagit karon mao ang pagtimbang-timbang sa regulasyon ug hustong pagpatuman aron maseguro nga ang maong polisiya epektibong panagang batok sa kadaot sa sugal samtang nagmintinar sa hustisya ug responsableng pangagamhanan.