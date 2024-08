Editoryal: Suporta sa komunidad gikinahanglan

Way pagkuwang ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw bisan pa sa naula­hing hitabo sa dungan nga pagtulis sa duha ka pawnshop and jewelry stores sa Barangay Ermita niadtong Agusto 8, 2024.

Kini ang pamahayag ni Cebu City Councilor Phillip Zafra, chairman sa committee on peace and order sa konseho, dihang nahinabi sa ‘Beyond The Headlines’ online news ug commentary sa SunStar Cebu, 12-1:00 sa hapon, Huwebes, Agusto 15, 2024.

Matod ni Zafra, ang police visibility gipakusgan sa Cebu City Police Office (CCPO) nunot sa pag-abli sa school year (SY) 2024-2025 niadtong Hulyo 29, 2024, apan ang mga polis nga nag-roving gibantayan lang usab sa mga dautang elemento.

Tinuod. Nakita sa closed-circuit television (CCTV) footages sa palibot sa dalan Calderon sa Ermita nga dunay police beat patrollers apan dihang nilakaw ngadto sa pikas bahin, sama sa kilat nga niataki ang mga tulisan sa duha ka mga estabilisemento.

Nitukma kini sa panultion nga ‘polis lang ang gibantayan.’ Ug dinhi bahina, mogawas ang kaimportante sa suporta sa komunidad. Nasabtan nga mahadlok kita maapiki ang kinabuhi kon pisikal nga mosanta apan, ang pagpaambit sa imong nasaksihang hitabo ngadto sa awtoridad dako'g tabang sa pagtultol sa mga kriminal ug pagtaral kanila sa hawanan sa balaod.

Ang suporta sa komunidad mahimo'ng makasanta sa posibling krimen pinaagi sa pagpaniid sa mga kadudahang lihok sa tawo o grupo labina sa bag-ong salta o nangabot sa dapit. Itaho dayon kini sa kapulisan aron masusi dayon.

Seguro ikaw o ako dili maoy target sa mga dautang elemento nga naglublob sa dapit o komunidad, apan ang pag-ataki nila sa uban maghatag og dili maayong imahen sa kinatibuk-an sa dakbayan ug hayan makaapekto usab sa ekonomiya.

Hinaut nga ang ulahing kaso sa pagpanulis maghatag og dugang leksiyon sa mga opisyal ug kapulisan sa pagsusi og balik sa ilang polisiya ug plano sa seguridad sa dakbayan labina ngadto sa susamang estabilisemento nga risgo sa tulis.

Si Zafra niingon nga nagplano nga mopalabang og ordinansa nga magmando sa mga pawnshop ug jewelry sa pagsunod sa tukma nga rekitos para sa seguridad isip kabahin sa paghatag sa ilang business permits.

Bisan pa niini, ang suporta sa komunidad gikinahanglan kaayo alang sa mas epektibo nga kapulisan. Isip yanong mga molupyo ug mahigugmaon sa kalinaw, magpakabana kita. Kay ang luwas nga dapit yawe sa kalamboan kanato'ng tanan.