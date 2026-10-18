Editoryal: Suporta sa komunidad gikinahanglan sa awtoridad sa pagbungkag sa TBS

Ang pagbutyag ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Jonvic Remulla kabahin sa operasyon sa grupong True Brown Style (TBS) dinhi sa Sugbo ug sa tibuok nasod angayang magsilbeng usa ka pahimangno o pagpukaw sa matag komunidad.
Makalisang ug makapanglimbawot kini sa balhibo gumikan kay giingon nga ang TBS mang-recruit og mga batan-on, kasagaran teenagers, aron tudloan og dautang idelohiya ug anaron sa paghimo og krimen.
Sa nangaging mga henerasyon, ang kahapsay ug kalinaw sa komunidad gisukod pinaagi sa hayag nga mga dalan, aktibong mga ronda sa barangay, ug mabinantayon nga mga silingan.
Apan sa pagkakaron, lisod na kining mosaler gumikan kay digital na ang gamit sa mga badlungon sa katilingban.
Ang mga sindikato sa krimen dili na mag-atang sa mangitngit nga mga eskina, mogamit na kini og nagkadaiyang mga plataporma sa social media sa paghimo og krimen.
Ang mga awtoridad nagkinahanglan og suporta sa matag komunidad hilabi na sa mga ginikanan alang sa pagumpo niining mga dautang kalihukan.
Basi sa awhag sa DILG, ang pag-monitor sa mga ginikanan dili na mahimong kutob ra sa pagtan-aw kon asa moadto ang ilang mga anak human sa eskuwelahan.
Ang mga ginikanan kinahanglan nga masuweto sa digital ug magpabiling andam sa pakig-estorya mahitungod sa online nga mga interaksyon, panaghigalaay sa virtual, ug digital nga kaluwasan.
Gipasabot ni Remulla nga nailhan na sa mga awtoridad kining maong grupo, nga giiingong naglihok na sab sa tibuok Probinsya sa Sugbo apan kasagaran sa highly urbanized cities (HUCs).
Niini, ang mga awtoridad dili na tingali tantong maglisod sa pagbungkag TBS, nga gihulagway njga community-based criminal group.
Apan tataw nga gikinahanglan kaayo sa mga awtoridad ang suporta sa matag residente sa komunidad, sama na lang sa pagtaho kon masayran nga adunay naglihok nga TBS sa usa ka lugar.
Gitataw ni Remulla nga nihatag na siya og kamanduan sa mga awtoridad nga mas pahugtan ang lakang aron hingpit nga mabunglag ang TBS.