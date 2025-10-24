Editoryal: Tagam sa bugalbugalon

Ang insidente tali sa konduktor sa modern jeep nga nibugalbugalbugal sa iyang pasahero nga iyang gihulagway nga ‘tambok’ dili usa ka ordinaryong kaso sa kakuwang sa professional conduct, apan nahimong komun nga isyu sa body shaming ug pagpakauwaw diha sa publiko.
Base sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act, klaro nga giila nga krimen ang verbal harassment o bisan unsang porma sa diskriminasyon batok sa usa ka tawo tungod sa hitsura o porma sa lawas.
Ang body shaming maoy usa ka matang sa gender-based online or public harassment, ug ang paghimo niini sa publikong lugar sama sa jeep usa ka kalapasan sa balaod. Dili lang kini usa ka isyu sa kababayen-an; kini usa ka isyu sa human dignity nga gipasabot sa 1987 Philippine Constitution, Artikulo II, Seksyon 11—nga “ang Estado moprotekta ug moila sa dignidad sa tawo ug mopatuman sa pagrespeto sa katungod sa tanan.”
Dalaygon ang gihimo sa City of Talisay Traffic Operations & Development Authority (CT-Toda) nga nipatawag sa maong konduktor ug niawhag nga angayan nga silotan ang konduktor. Bisan tuod nga giangkon sa konduktor sa iyang nahimo nga niingon: “Palihug anang babaye, kanang babaye gabarog nga tambok,” sigon sa saysay sa biktima nga iyang gi-post sa social media.
Ang pagpanaway, pagpakaulaw, ug pagpasipala sa isig katawo usa ka matang sa psychological abuse ug dili angayan nga ikatawa lang o i-tolerate nga daw usa lang ka pagpangomedya.
Kini nga hitabo magpahinumdom sa tanan nga ang serbisyo publiko dili lang bahin sa paghatod ug pasahero, apan sa paghatag og respeto. Ang mga drayber ug konduktor adunay dakong papel sa paghulma sa kultura sa respeto sa kadalanan. Bisan unsa pa ang hitsura, lawas, o kahimtang sa usa ka pasahero, kitang tanang adunay katungod nga “to be treated with dignity.”
Way luna ang body shaming ug public humiliation sa atong katilingbang sibilisadong sosyedad. Sa mga kompanya, ang pagdisiplina ug pagbansay sa ilang mga trabahante dili lang obligasyon, kondili usa ka panalipod sa ngalan sa serbisyo nga matinud-anon, matinahuron, ug makatawhanon.