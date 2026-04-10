Editoryal: Tambal na sab ang nahulga

Nisaad sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines (PHAP) nga walay pagsaka sa presyo sa medisina hangtod sa buwan Hunyo, hinuon makapahupay gamay ang maong balita, ilabi na padayon ang nasinati nga krisis sa nasod sa sagunson nga pagsulbong sa presyo sa lana ug sa mga nag-una nga palitunon.
Apan, dili maisip nga ang maong pagtuo nga dili moumento ang presyo usa ka solusyon, kondili usa lang ka temporaryong kahupay nga adunay pay mas lawom o nag ung-ong nga problema sa sektor sa panglawas.
Sumala kang Department of Health (DOH)
Spokesman Albert Domingo, boluntaryo ang pasalig sa PHAP nga dili mosaka ang presyo sulod sa tulo ka bulan. Bisan pa niini, ang pangutana nagpabilin: unsa ang mahitabo human sa Hunyo? Ang iyang giingong “dili maseguro” nga sitwasyon nagpadayag sa kahuyang sa polisiya ug kakulang sa lig-on nga mekanismo aron mapugngan ang possible nga pag-umento unya sa presyo.
Dili ikalimod nga ang krisis sa tibuok kalibotan, ilabi na sa Middle East, nakaapekto sa presyo sa gasolina ug transportasyon.
Apan dili kini mahimong hinungdan aron ipasa ang bug-at nga pas-an ngadto sa mga pasyente. Ang tambal dili luho—kini usa ka batakang katungod.
Kon ang presyo niini magdepende lamang sa “market dynamics,” nan ang kahimsog sa katawhan napagan sa maong sitwasyon.
Ang pag-monitor sa DOH usa ka positibong lakang, apan kini dili igo kon walay lig-on nga regulasyon. Ang kasamtangan nga kahimtang nagpakita nga masalig ra ang gobiyerno sa saad sa pribadong sektor, imbes nga magpatuman og konkretong polisiya aron mapanalipdan ang mga konsumidor.
Kinahanglan adunay mas klaro ug long term solution ang ipahamtang: pagpalig-on sa price regulation, pagpausbaw sa lokal nga produksyon sa tambal, ug paghatag og subsidiya alang sa mga kabos nga pasyente.
Kon dili, ang katawhan magpadayon sa pag-atubang sa kahadlok sa “temporaryo” nga solusyon, basin og sa sige og hunahuna mosaka na hinuon ang pressure sa dugo, o mosamot ang sakit sa stress.
Unya magpaabot lang ang gobiyerno ani sa buwan sa Hunyo kon mosaka ba o dili ang presyo sa medisina?
Kita sab nga publiko mag-amping ug magbinantayon sa kahimtang sa atong panglawas aron di na mapun-an pa atong gasto.