Editoryal: Tanang bakilid nga dapit angayang susihon kon luwas pa ba kapuy-an

Ang makapasubo nga pagkawala sa tulo ka mga kinabuhi— duha ka mag-agaw nga mga batang lalaki ug ang ilang lola—sa Sitio Riverside, Barangay Pulangbato, usa ka sakit ug makatugaw nga pahimangno sa dakong peligro alang sa mga nagpuyo sa bakilid nga mga dapit panahon sa ting-uwan.
Ang mga ningpanaw nagdungan og paniudto kauban ang inahan sa usa sa mga batang biktima dihang kalit lang nidahili ang yuta ug mga bato, tataw nga gumikan sa pagbunok sa uwan.
Giingon nga ningsuway pagdagan palayo sa dapit ang nangahisgutan apan ulahi na ang ilang aksyon ug naabtan sila sa pagdahili sa yuta. Ang inahan ra sa usa sa mga bata ang nakalingkawas sa kaw-it sa kamatayon.
Matod pa nga ang maong pamilya dugay na nga nagpuyo sa maong dapit ug naanad na kini lakip na ang ubang mga residente nga adunay ginagmay nga paglihok sa yuta sa ilang lugar hinungdan nga wala ra kini nabalaka bisan sunodsunod na ang pagbunok sa uwan.
Kon mabalik pa lang ang panahon, mas maayo gyud unta nga ningsanong dayon ang mga biktima sa kamanduan ni Pulangbato Barangay Captain John Barry Miñoza nga i-evacuate ang mga nagpuyo sa maong dapit sa barangay gym gumikan kay aduna nay senyales sa peligro.
Paspas man tuod ang pagresponde sa rescuers ug disaster personnel apan dili ikalimod nga ang nahitabo tilimad-on sa kakulangon sa atong kaandam batok sa kalamidad, ordinaryong tawo o opisyal man sa gobiyerno.
Ang mga pinansyal nga tabang ug ang temporaryong puy-anan sa barangay gym—bisan pa nga gikinahanglan—usa ra ka temporaryong solusyon.
Aduna nay nahitabong grabe nga pagdahili sa yuta sa Sitio Riverside niadtong Agusto 2023. Niadto pa lang untang panahuna gitutokan ug gitun-an na og maayo sa gobiyerno kon angayan pa ba nga kapuy-an ang maong lugar.
Sa kasagaran biya, ang gobiyerno diha pa mohimo og lakang kon aduna nay trahedya nga mahitabo.
Apan nahitabo na ang nahitabo ug wala’y luna ning puntoha ang pagbinasulay. Ang labing mahinungdanon mao ang panaghiusa ug pagtinabangay sa pagsulbad ning maong problema aron dili na mausab kining hitabua.
Ang Gobiyerno sa Dakbayan sa Sugbo ug ang mga ahensya sa disaster risk reduction kinahanglang mohimo og lakang aron makapagawas og pinal nga desisyon kon luwas pa ba kapuy-an ang Sitio Riverside. Kon dili na luwas, usa ra ang sulbad – relokasyon.
Kinahanglan estudyohan sab sa gobiyerno dili lang ang sitwasyon sa Sitio Riverside, kon dili lakip na ang tanang mga bakilid nga dapit sa bukirang mga barangay sa dakbayan hilabi na karon nga panahon sa ting-uwan. Hinaut nga buhaton dayon kini sa gobiyerno.
Dili man tuod kapugngan kon modahili ang yuta ug mga bato sa bakilid nga mga dapit apan mas maayo gyud ang nakapangandam kumpara sa wa gyud nangandam.