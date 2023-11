Editoryal: Tanghaga sa illegal drugs

Ning nakalabay nga mga semana, dunay mga pagpamusil sa dakbayan sa Sugbo, apan ang nakaayo lang kay nailhan ang mga suspek ug naestablisar ang motibo. Usa gani sa mga suspek nga nakuhaan og video sa iyang pagpatay, napatay sab sa engkwentro tali sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo.

Mayoriya niini nga mga kaso gituohan nga may kalambigitan sa ilegal nga drugas.

Sagad sa mga krimen sa pagpamusil dunay kalambigitan sa ilegal nga drugas. Ang uban nga mga mastermind nga ginganlan sa mga suspek naa usab sa jail. Ang nakapait mingaw pa sa sementeryo ang mga awtoridad, labina ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), kon unsay ilang gibuhat. Naa ba? Way gitabunan?

Daghan sa netizens ang nangomentaryo nga anam-anam og pamalik ang mga krimen, labina ang ilegal nga drugas. Ang kapulisan aktibo man tuod sa ilang kampanya, apan di na mo-release og ngan sa mga suspek nga nasikop. Mas maayo pa ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nagpagawas pa sa mga ngalan.

Nganong taguo ang mga ngalan sa mga kriminal gamit ang Data Privacy Act nga ang drugas heinous nga krimen man? Pila ka mga kinabuhi ang ilang giguba tungod sa pagpamaligya og ilegal nga drugas? Pila ka mga kinabuhi ang ilang gikutlo tungod lang kay nakautang og ilegal nga drugas kanila?

Di malikayan nga magduda ang publiko nga dunay protektor kanila nga mga opisyal sa kagamhanan kay kuwang kaayo sila sa transparency. Unta, kon nagbalikbalik ang mga ngalan nga ginganlang utok, ipahibawo usab sa publiko kon unsay gibuhat, duna bay imbestigasyon, giapil ba pagkiha human giapil ang ilang mga ngalan. Apan way bisan usa ka pamahayag, bisan usa lang ka pulong. Makapahibulong, di ba?

Tinuod, di na kaayo dayag ang pagpamaligya og ilegal nga drugas, di sama kaniadto sa wa pa ang administrasyong Duterte, nga sama og ice candy giladlad sa kadalanan. Apan ang problema naa lang gihapon, dako gihapon kaayo.

Makapangutana ang publiko kon unsa nay nahitabo sa gipangbutyag nga mga ngalan sa mga durugista, gihimoan ba og aksyon? Kay bisan gani ang kapulisan ningkompirmar nga naa sa sulod sa prisohan ang ubang drug lords. Apan nagpabilin nga tak-om ang jail officials.

Nagpabilin nga tanghaga kon unsay nahitabo sa gitumbok nga mga mastermind.