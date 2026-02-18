Editoryal: TCH, dili dalan sa pasikat

Luyo sa nindot nga talan-awon ug mabugnaw nga huyuhoy sa hangin sa Transcentral Highway (TCH), adunay nagpahipi nga mangitngit nga kamatuoran: kining maong karsada nahimo nang “playground” sa mga iresponsableng motorista ug mga content creator nga uhaw sa “likes” ug “views.”
Bisan pa man sa mga kinabuhi nga nakalas, daw wala pa gihapon motagam ang uban.
Gihimo nilang entablado sa kamatayon ang dalan nga unta para sa tanang biyahero.
Bag-ohay lang, nabulabog na usab ang social media niining usa ka batan-on nga lalaki nga nag-ala “Superman” sa TCH.
Samtang lingaw kining tan-awon sa screen, ang tinuod nga hulagway niini mao ang kahasol sa trapiko ug ang dakong risgo sa disgrasya.
Ang iyang pagpasikat natapos sa dihang nadasmagan siya samtang nag-u-turn human sa iyang pag-exhibition.
Karon, kasong alarm and scandal gikan sa Highway Patrol Group (HPG) 7 ang iyang giatubang.
Gawas pa niini, aduna usab siyay tulubagon sa Land Transportation Office tungod sa reckless driving.
Ang LTO-7 nipahamtang usab og preventive suspension sa iyang driver’s license sulod sa 90 ka adlaw, og peligro pa gyud kini nga ma-revoke depende sa resulta sa imbestigasyon.
Dili gayod angay himuong dapit sa pasikat ang TCH tungod sa delikadong disenyo niini. Gawas nga tungason, kalit kining moliko ug modulhog, samtang nihit kaayo ang mga bahin sa karsada nga patag ug tul-id.
Kahinumdoman nga niadtong Mayo 2025, usa ka rider nga taga Ormoc City nasipyat sa iyang pag-”banking” sa may TCH sa Cansomoroy, Balamban, nga miresulta sa iyang kamatayon.
Ang iyang mahalong Yamaha R3 nga motorsiklo nahimong saksi sa iyang hinanaling kamatayon.
Kon ang mga eksperyensadong rider gani nakalas, unsa pa kaha kadtong mga batan-on nga naghimo og “stunts” nga walay saktong kahanas ug anaa pa sa pampublikong karsada?
Ang lakang ni Police Lt. Col. Wildemar Tiu sa HPG 7 sa pag-deploy og mga personahe sa TCH usa ka maayong kalamboan. Apan kinahanglan natong dawaton nga ang tinuod nga solusyon wala ra sa mga dakop o sa mga bag-ong ordinansa. Ang tinuod nga proteksyon anaa sa disiplina sa matag usa.
Ang karsada dili sirkuhan. Ang TCH gidisenyo aron magkonektar sa mga dapit ug mapadali ang komersiyo ug turismo, dili aron mahimong lumba-anan.
Panahon na nga seryusohon sa mga rider ang ilang responsibilidad. Dili angay ibaylo ang kadiyot nga garbo sa usa ka “viral post” ngadto sa kinabuhi nga dili na gayod mabalik.