Editoryal: Temporaryo’ng kagawasan

Sa bag-ong kalambuan sa kaso nga naglambigit kang Sean Andrew Pajarillo nga mipiyansa sa kantidad nga P72,000 sa iyang kaso nga giatubang nga reckless imprudence resulting in homicide may kalabutan sa kamatayon ni Kingston Ralph Ko Cheng, balik na pud ta sa pangutana bahin sa hustisya, patas nga pagtratar, ug pagsunod sa hustong pamaagi sa balaod.
Ang lima ka adlaw nga gitawag og “hospital arrest” nagpabilin nga hisgutanan nga nanginahanglan og klaro’ng tubag: kinsa ang nitugot niini ug hain ang medical certification nga nagpamatuod nga grabe ang kahimtang sa lawas ni Sean nga gikinahanglan nga ipabilin sa ospital imbes sa selda.
Sa standard nga paagi ang pagbutang sa usa ka dinakpa’ng tawo sa ospital gitugotan lamang kon adunay tinud-anay nga medikal nga panginahanglan, inubanan sa husto nga sertipikasyon, padayon nga kustodiya sa kapulisan, ug pagdumala sa korte kon ang kaso naa na sa hurisdiksiyon niini.
Gikinahanglan nga ipaklaro ug ipamatuod ang kahimtang sa panglawas. Kon walay seryosong rason medikal, unsa may basehan sa iyang pag-istar sa ospital sulod sa lima ka adlaw?
Kalabot sa piyansa ngaP72,000, tinud-anay nga ang balaod nagtugot niini ubos sa gimbuhaton sa korte nga motimbang sa krimen, silot nga gitakda, lig-on nga ebidensiya, ug kahimtang pinansiyal sa akusado. Posible nga ang kantidad mosubay sa giya sa Korte Suprema.
Apan dili sab malikayan ang sakit nga kamatuoran: adunay kinabuhi nga nawala, pamilya nga nagbangutan, ug ang Sugbo naukay.
Sa ingon nga kahimtang, ang provisional nga kagawasan nga mapalit sa kantidad natural mahimo kining sumsoman sa hisgutanan.
Ang piyansa dili pag-absuwelto, dili pamatuod nga inosente sa kaso, usa kini ka katungod nga ginagarantiyahan sa Konstitusyon kon ang kaso mahimong pyansahan.
Bisan pa niana, ang matag katungod konstitusyonal kinahanglan ipatuman nga patas ug walay gipili.
Sa katapusan, dili kini panawagan sa panimalos, kondili pahinumdom sa pundamental nga prinsipyo sa patas nga pagpanalipod sa balaod.
Manubag ang angaya’ng manubag.