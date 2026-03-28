Editoryal: Temporaryo’ng solusyon

Sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa tensiyon sa Middle East, ang lakang sa Dakbayan sa Sugbo nga tugotan ang operasyon sa electric vehicles sa dagkong karsada usa ka reflection nga desperado ang mga opisyal nga makapangita og dinalian nga solusyon. Makapahupay tuod sa sa kabug-at sa sitwasyon karon apan ang nahulga sab niini ang kaluwasan sa mga sumasakay.
Dili ikalimod nga ang pagsaka sa presyo sa petrolyo direktang nakaigo sa panginabuhian sa mga drayber ug sa inadlaw-adlaw nga gasto sa mga pasahero.
Sa maong kahimtang, ang gitinguha ni Konsehal Edgardo “Jaypee” Labella II usa ka paagi nga nagdala og alternatibo nga transportasyon nga mas barato ug dili magsalig sa imported nga lana.
Ang paggamit sa e-trikes, e-carts, ug e-cars mahimong usa ka praktikal nga tubag sa krisis, ilabi na kung kini mapadagan dayon ug masentro sa panginahanglan sa publiko.
Bisan pa, ang pagdali sa implementasyon mahimong magdala og risgo. Dugay nang giila sa mga otoridad nga ang mga electric vehicle nga hinay og dagan dili angay ipasagol sa kusog nga trapiko sa mga dagko’ng kalsada.
Ang posibilidad sa aksidente dili mahimong isalikway, ilabi na kung walay klarong sistema sa pagbahin sa dalan, regulasyon sa dagan, ug istriktong pagpatuman sa balaod sa trapiko.
Ang kaluwasan sa publiko dili angayan nga ikompromiso bisan pa sa kadasig sa paghatag og dinalian nga solusyon.
Busa, samtang ang inisyatiba nagpakita og kabubut-on sa lokal nga panggamhanan sa pag-atubang sa krisis, kini kinahanglan ipatuman uban sa maampingong pagplano ug komprehensibong pagtuon.
Ang panginahanglan sa katawhan tin-aw—barato, luwas, ug kasaligan nga biyahe—ug kini dili matubag sa usa ka resolusyon lamang, kondili sa usa ka lig-on ug malungtarong polisiya sa transportasyon.