Editoryal: Tensyon sa Iran, hinaot daling mahuman

Ang hiniusa ug mayorihiyang pag-ataki sa Amerika ug Israel ngadto sa Iran niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026, nagpausab sa kalibutanhong politika gikan sa hinay nga pagbukal ngadto na sa hingpit nga pag-ulbo, sama sa usa ka nagbangis nga bulkan.
Ang pag-ataki, nga adunay code name Operation Epic Fury, nakatutok ra man tuod sa nuclear ug naval nga mga kabtangan sa Iran apan seguradong dako kini og epekto sa pinansyal nga aspekto sa yanong mga lungsoranon lukop kalibutan.
Sa developing countries sama sa Pilipinas, seguradong motaop dayon sa kaunoran ang epekto ning maong kasamok.
Dili ikalimod nga ang bisan unsa nga kagubot sa Middle East, hilabi na kon gubat ang hisgutan, makauyog dayon sa ekonomiya sa kalibutan hilabi na sa pobreng mga nasod.
Kini gumikan kay ang Persian Gulf, nga maoy nahimutangan sa labing dakong pundo sa lana sa tibuok kalibutan, anaa man sa Middle East, diin usa sa mga sakop nga nasod niini ang Iran.
Kon adunay kagubot sa Middle East, hayan maguba ang naandang supply sa lana sa kalibutan hinungdan nga mosaka dayon ang presyo niini sa merkado.
Kon mosaka ang presyo sa lana, mosaka gyud biya dayon ang presyo sa tanang mga palaliton. Usa kini ka seryuso ug direktang epekto sa ekonomiya sa Pilipinas.
Gilauman nga sa umaabot nga pipila lang ka mga adlaw, adunay dakong pagsaka sa presyo sa gasolina ug diesel, nga gibanabanang moabot sa P1.10 hangtod P1.60 matag litro.
Kon mosaka ang presyo sa lana, mosaka sab dayon ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa matag adlaw sama sa bugas, karne, isda, ug uban pa. Mosunod dayon pagsaka ang presyo sa plite sa jeep, bus, barko, ug unsa pa diha. Sa laktod nga pagkasulti, madamay ang tanan kon mosaka ang presyo sa lana.
Usa sa mga gikabalak-an karon sa gobiyerno sa Pilipinas mao ang sitwasyon sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) sa Middle East.
Sa kasamtangan, gikataho nga gipaubos na sa full alert ang mga Philippine Embassy sa Middle East.
Nag-andam na sab ang Department of Migrant Workers (DMW) ug Department of Foreign Affairs (DFA) og contingency plans alang sa posibleng pagpauli (repatriation) sa mga Pinoy kon mograbe pa ang gubat, hinaut nga dili kini mahitabo.
Giawhag ang mga OFW sa Israel, Iran, ug uban pang Gulf states (sama sa UAE ug Qatar) nga magpabilin sa sulod sa balay ug likayan ang pagbiyahe.
Ning puntoha, igo na lang sa pagpanghinaut ang Pilipinas ug uban pang kanasuran nga unta, mahuman dayon ang tensyon sa Iran.