Editoryal: ‘That’s her choice’

Sa pagpahibalo ni Vice President Sara Duterte sa iyang tinguha nga magpapili pagkapresidente sa 2028, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. mipadayag sa iyang mubo nga tubag: “That’s her choice.”
Sa maong tinubagan posible nga nagpugong lang ang presidente sa pagbutyag ug dugang komento aron nga dili na higsutan ang mahitungod sa pulitika.
Sigon pa ni Marcos nga dili siya interesado nga tukion ang pulitika sa karon ug mas nakatutok siya sa mga problema sa lokal nga pangagamhanan—ilabi na naatol sa iyang pagbisita sa Naga City ug pakigtagbo ni Leni Robredo nga maoy kasamtanga’ng mayor sa maong siyudad
Adunay punto si PBBM sa iyang reaksyon nga ang gobiyerno kinahanglan nakatutok sa solusyon sa krisis, dili sa eleksiyon nga adunay duha pa ka tuig nga paabuton. Apan sa laing bahin, paghulagway sa Malacañang sa plano ni Duterte nga “irrelevant” mahimong sabton nga usa ka pamaagi sa pagpaubos sa politikal nga epekto sa iyang deklarasyon.
Sa politika, ang pagpahilom dili kanunay nagpasabot og neutralidad; usahay kini usa ka taktika aron dili hatagan og dugang nga momentum ang posible’ng mamahimong kaatbang.
Posible nga masabot nga ang sayong pagdeklara ni Duterte mahimo nga maghatag kini og kahigayunan sa publiko sa pag-ila sa plataporma ug pag-analisa sa track record sa kandidato.
Nagbukas kini og mas taas nga panahon alang sa diskurso. Apan aduna usab mga disbentaha. Ang sayong pagpangandam alang sa eleksiyon mahimong makabalda sa paghatag og hingpit nga atensiyon sa kasamtangang katungdanan.
Sa katapusan, ang isyu dili mahitungod kon si kinsa ang modagan sa 2028, apan unsaon sa pagpanalipod sa integridad sa kasamtangang pagpanggobiyerno samtang nag-andam ang nasod sa umaabot nga liderato.
Ang demokrasya nagkinahanglan og bukas nga kompetisyon, apan nagkinahanglan sab nga adunay klaro nga pagbuwag tali sa pagserbisyo ug ang pagpangandam sa sunod nga eleksiyon.