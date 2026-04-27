Editoryal: Tinguha’ng destabilisasyon

Dili ikalimod nga adunay kabalaka ang pamahayag sa Malacañang bahin sa giingong destabilization plot nga naglambigit sa mga retiradong opisyal sa militar. Samtang gipadayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang mga pangangkon sa kalihukan sa pagpangrekrut sulod sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa tinguha nga mapukan ang kagamhanan usa ka “karaan na nga balita”.
Ang pag-downplay sa Palasyo sa maong mga taho—pinaagi sa pag-ingon nga “dugay na nilang gusto nga mohimo og destabilization” batok sa President dili angaya’ng mokumpiyansa.
Hinuon, sa panahon nga gilibutan kita sa nagkataas nga political tension sa nasod, ang matag hugon-hugon sa kagubot dili angay’ng balewalaon. Ang bisan unsang seryoso nga bahad sa kasegurohan sa nasod, bisan kini gikan sa mga retiradong opisyal, nanginahanglan og dinalian nga pagtagad.
Ang hagit karon anaa na sa mga ahensiya sa seguridad ug ang pagpahigayon og imbestigasyon. Kinahanglan nilang pamatud-an ang maong alegasyon, dili lang aron mapanalipdan ang administrasyon, kondili aron mapreserbar ang integridad sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug ang kasaligan sa mga institusyon. Ang matag adlaw nga magpabilin ang pagduhaduha makadugang sa political instability.
Ang isyu sa destabilization, tinuod man o dili, usa ka sakit sa lawas sa politika. Kinahanglan kini’ng matambalan dayon pinaagi sa transparency ug aksiyon.
Ang kalig-on sa usa ka nasod nag-agad dili lang sa kaandam sa mga lider niini sa pagmando, apan sa ilang katakos sa pagpreserbar sa kahusay ug pagseguro sa kalinaw.