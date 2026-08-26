Editoryal: Tinun-an nasampolan sa Argao

Human sa miaging editoryal nga migula niining maong pamantalaan niadtong Miyerkules, Agusto 26, 2026—diin atong gihisgutan ang sunodsunod nga hulga sa pagpamusil nga nadawat sa tulo ka tunghaan sa Sugbo sama sa Don Vicente Rama Memorial National High School (DVRMNHS) sa Dakbayan sa Sugbo, Mactan National High School sa Lapu-Lapu City, ug Lut-od National High School sa Pinamungajan niadtong Lunes, Agusto 24—karon aduna na gyuy nasampolan ug nadakpan sa ilang pagbuhat og binuang.
Usa ka 20-anyos nga tinun-an sa unibersidad sa Lungsod sa Argao nga nagkuha og kursong Bachelor of Science in Information Technology ug giila sa alyas nga Mark, ang gidakop sa mga awtoridad human nagbuhat og bomb joke sa mismong entrada sa ilang tunghaan niadtong Martes sa hapon, Agusto 25, 2026. Ang hinungdan? Usa ka dili haom nga komedya samtang giinspeksyon ang iyang bag sa guwardiya sa gate, diin siya nagkanayon: “Basin naay bomba diha, mobuto.”
Tungod sa kasensitibo sa panahon ug sa gipatuman nga kahimtang sa seguridad, walay langan nga gidala sa guwardiya ang maong estudyante sa Student Affairs Office. Pagka alas 3:40 sa hapon sa susamang adlaw, nanawag gilayon ang dean sa College of Education nga si Dr. Fritzgerald Kintanar sa Argao Municipal Police Station aron ireport ang insidente. Daling niresponde ang kapulisan ug gidala ang maong batan-on sa presinto alang sa pormal nga imbestigasyon.
Karon, nag-atubang si Mark sa bug-at nga kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1727, o ang Anti-Bomb Joke Law. Kon makonbikto, mahimong mag-atubang ang maong estudyante og multa nga dili mominos sa P40,000 ug pagkapriso nga moabot og lima ka tuig.
Ang gibuhat ni Mark lahi sa mga hulga sa pagpamusil nga gipaagi sa text ug social media. Ang unang pagpanghulga niadtong Lunes nakamugna og dakong kahasol ug kasamok sanglit nisangko kini sa pagsuspenso sa klase sa Mactan National High School ug Lut-od National High School. Sa DVRMNHS, wala gisuspenso ang klase apan gipahugtan ang seguridad.
Sa kaso ni Mark, wala gisuspenso ang klase kay diha-diha nahibaw-an man nga siya ang nagbuhat og binuang.
Lahi kini sa mga hulga sa social media diin ang mga nagpadala og mga mini nga mensahe naggamit og dummy accounts nga lisod subayon sa mga awtoridad.