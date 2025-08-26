Editoryal: Torre supakero, gitangtang

Ang kalit nga pagkatangtang ni General Nicolas Torre III isip hepe sa Philippine National Police (PNP) nakapaaghat sa publiko sa pagpangutana sa ilang kaugalingon unsay rason nga nagpahipi niini, sanglit bag-o pa lang si Torre niasumir sa iyang katungdanan niadtong bulan sa Hunyo.
Ang mga sirkumstansya luyo sa iyang pagbiya human sa tulo lang ka buwan sa pwesto nagpakita og dakong problema sa pagtuman sa mando ug respeto sa mga gitakda nga pamaagi.
Dili lang kini yano nga pag-ilis sa liderato; usa kini ka dakong leksiyon kon si kinsa gayud ang nagkupot sa tinuod nga gahom.
Partikular, ang desisyon ni Torre sa pag-reshuffle sa taas nga ranggo nga mga opisyal nga wala mokonsulta sa National Police Commission (Napolcom) ug sa Department of the Interior and Local Government (DILG) maoy daw ang posible’ng hinungdan.
Ang PNP naglihok ubos sa pagdumala sa DILG ug Napolcom, ug ang bisan unsang reshuffle sa mga personahe nanginahanglan sa ilang pagtugot.
Pinaagi sa pagmando sa pagbalhin sa iyang deputy, si Lt. Gen. Melencio Nartatez, sa Mindanao ug pagbaliwala sa mando sa Napolcom nga bakwion kini, tataw nga si Torre walay pagtahod sa mga labaw niya.
Sa usa ka hierarchical nga istruktura sama sa PNP, ang respeto sa awtoridad importante kaayo.
Ang Napolcom ug ang DILG mao ang labing taas nga “policy-making body” alang sa puwersa sa kapulisan.
Kini nga pagsupak mao tingali ang tinuod nga rason sa iyang pagkatangtang.
Ang dali nga pagbiya ni Torre nagsilbi nga usa ka gamhanan nga pahinumdom nga sa mga puwesto sa gahom, dili lang kini mahitungod sa unsay imong gibuhat, apan unsaon nimo kini pagbuhat.
Ang insidente nagpasiugda sa kaimportansya sa pagbalanse sa gahom sulod sa gobiyerno ug ang pagsunod sa mga lagda, bisan unsa pa ang ranggo o bag-o lang nga mga kalampusan sa usa ka tawo.
Ang PNP usa ka dako nga organisasyon nga adunay 228,000 ka miyembro ug ang moral ug direksyon niini nagdepende sa lig-on ug matinahuron nga liderato.
Ang pagkatangtang ni Torre nagpakita og lawom nga isyu, dili lang usa ka ordinaryong pag-ilis sa tawo.
Ang mga rason nga nagpahipi sa paghulip wala gibase sa iyang mga nahimo, sama sa mga high-profile nga pagdakop kang Pastor Apollo Quiboloy ug kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Ang punoan sa isyu, sumala sa giingon ni kanhi PNP chief nga si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa, daw usa ka pagkapakyas sa pagsunod sa chain of command.