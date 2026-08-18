Editoryal: Trahedya na sab sa tunghaan

Lain na sab nga makalilisang nga insedente nga naglambigit og tinun-an nga namusil sulod sa tunghaan sa Ateneo de Zamboanga University nga niresulta sa kamatayon sa duha ka estudyante, niadtong sayo sa buntag, Martes, Agusto 18, 2026.
Ang eskwelahan gitukod aron mahimong luwas nga dapit diin ang mga kabataan makat-on, makapangandoy, ug makahimo sa ilang kaugmaon. Apan kon ang usa ka estudyante yano ra nga makasulod nga nagdala og armas ug namusil sulod sa campus, dili lamang usa ka pamilya ang maapektuhan. Ang tibuok komunidad sa eskwelahan mawad-an sab og pagsalig sa seguridad.
Ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. alang sa hingpit nga imbestigasyon, kinahanglan nga dili lang kutob sa pag-establisar sa motibo sa suspetsado ang imbestigasyon.
Kinahanglan matubag ang mga pangutana: Giunsa pagsulod sa armas sa campus? Kinsay tag-iya o responsable sa armas? Aduna bay mga kakulangan sa seguridad? Aduna bay kakuwangan sa mga protocol nga mahimong malikayan unta ang trahedya?
Hangtod kanus-a kita maleksiyon?
Ang usa ka bata nga mosulod sa eskwelahan kinahanglan mobati nga luwas. Kana dili pribilehiyo apan usa ka katungod nga ang gobiyerno, eskwelahan, ug komunidad adunay hiniusang responsibilidad sa pagpanalipod.