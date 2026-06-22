Editoryal: Trahedya Sud sa Tunghaan

Ang trahedya nga nahitabo sud sa usa ka publiko’ng tunghaan sa high school sa Tacloban City nakapakugang sa tibuok nasud, niadtong adlaw’ng Lunes, Hunyo 22, 2026.
Giila ang tunghaan, establisemento nga makat-on ang kabataan apan sa nahitabo sa San Jose National High School in Barangay San Jose, Tacloban City, makaingon ta nga bisa’g sa tunghaan dili diay gihapon luwas.
Tulo ka tawo ang gikataho nga namatay ug pagka-angol sa ubang estudyante usa ka dako’ng kasub-anan dili lang sa mga apektado nga pamilya apan sa tibuok nasud.
Ang pangutana unsaon nato nga dili na masubli ang maong hitabo?
Kon kutob lang sa imbestigasyon ug dili sundan sa konkreto nga lakang aron nga matubag sa tinubdan sa problema, mahulog nga way pulos.
Ang nalambigit nga mga suspek pulos menor de edad nga nagladlad sa mas lawom nga krisis—ilabi na ang kahimtang sa atong kabataan.
Kon tinuod man ang giingo’ng nakasinati og bullying, kini nagpasabot nga huyang ang atong sistema sa edukasyon ug pag-atiman sa estudyante nga gikinahanglan nga matutokan.
Dili nato pasagdan nga ang eskwelahan mahimo’ng lugar sa kahadlok. Kinahanglan palig-unon ang koordinasyon tali sa mga opisyal sa eskwelahan, ginikanan, ug kapolisan aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante ug magtutudlo.
Apan labaw pa niini, kinahanglan hatagan og dakong gibug-aton ang mental health, guidance services, ug paglikay sa bullying.
Ang panghitabo sa Tacloban usa ka pahimangno nga ang kalinaw sa sulod sa eskwelahan dili lang responsibilidad sa usa ka sektor apan usa ka kolektibong obligasyon sa gobyerno, eskwelahan, pamilya, ug komunidad.
Sa katapusan, ang hustisya alang sa mga biktima kinahanglan matuman. Ingon man ang hustisya sa paghimo og mga lakang aron walay lain nga kabataan ang maangin bayolente nga hitabo o masugamak sa binuhatan nga pagabasulan sa uwahi.
Ang katuyoan sa eskwelahan—usa ka luwas nga dapit alang sa pagkat-on, pagmatuto, ug paghatag og paglaum sa matag batan-on.