Editoryal : Transparency ra’y katuyoan

Ang desisyon ni Bise Presidente Sara Duterte nga miistar og usa ka gabii sa buhatan sa iyang igsuon nga si Congressman Paolo ‘Pulong’ Duterte diha sa House of Representatives sa dihang gitanggong ang iyang chief of staff nga si Undersecretary Zuleika Lopez human nga gi-contempt sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa nagpadayon nga imbestigasyon sa giingong iregularidad sa paggamit sa pundo sa Office of the Vice President (OVP) ug Department of Education (DepEd), lakip na ang kontrobersyal nga paggamit sa confidential funds.

Sa pamahayag ni Duterte ngadto sa mga sakop sa mga tigbalita nagkanayon nga naluoy siya sa iyang staff nga naangin sa isyu ug dako ang iyang pagtuo nga gihimo kini aron nga siya iduot.

“Naaawa ako dahil, as I said, politiko ako at iyang mga politiko, sisirain talaga nila ang iyong pangalan because there’s a race. Para makalamang sila sa kalaban, sisirain talaga nila ang kanilang kakumpetensiya sa politika,” tipik sa pamahayag sa bise presidente.

Ang bisan unsang impresyon nga adunay politikal nga pagmaniubra o paggamit sa koneksyon sa pamilya mahimong makaguba sa pagsalig sa publiko ingon man sa integridad sa maong imbestigasyon.

Dugang pa, ang pagdakop kang Lopez pinaagi sa citation for contempt tungod sa giingong “undue interference” nagpakita ug usa ka problema nga posibleng adunay tinguha nga tabunan ang opisina sa Bise Presidente gikan sa hingpit nga pagsusi. Sa usa ka demokratikong katilingban, ang transparency ug accountability mahinungdanon labi na kung ang gigamit mao ang public funds.

Samtang aduna siyay katungod nga panalipdan ang iyang kaugalingon batok sa mga politikal nga atake, kinahanglan usab nga masabtan ni VP Duterte nga ang mga opisyal sa gobiyerno gipailalom sa mas taas nga lebel sa pagsusi. Ang usa ka lig-on nga imbestigasyon mahinungdanon aron masabtan kung siya ba hingpit nga walay kalapasan o kung adunay sayop nga nahimo. Ang bisan unsang pagpakita nga adunay pagsupak sa maong mga pagsusi makapahuyang sa pagsalig sa publiko sa iyang liderato ug sa sistema sa gobiyerno sa kinatibuk-an.

Gikinahanglan unahon ni VP Duterte ug sa iyang buhatan ang transparency, hingpit nga makigtambayayong sa maong imbestigasyon, ug likayan lang unta ang mga lihok o aksiyon nga mahimong masabtan nga pagsupak sa proseso. Ang paghimo niini dili lamang alang sa iyang kaayohan apan alang usab sa pagpalig-on sa public accountability ug ang pagpahiuli sa pagsalig sa demokratikong mga institusyon sa nasod.