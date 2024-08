Editoryal: Transport strike dili kabalak-an

Dunay hulga sa mga progresibong grupo sa transportasyon tungod sa pagpadayon sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) human gisalikway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang resolusyon sa Senado alang sa temporaryong paghunong sa maong programa.

Ang Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) wala makauyon sa desisyon ni Marcos ug nihulga sa paglusad sa nasudnong transportasyon ning nakabwelo na ang school year (SY) 2024-2025.

Apan dili kabalak-an ang maong hulga. Una, base sa nangaging lihok-protesta sa samang grupo dili na kini impluwensiya sa sektor ug nagkapapas usab ang suporta sa publiko hinungdan nga wala sila makabalda sa trapiko, gawas nga nakapagawas sila sa ilang yangongo o demanda.

Laing rason mao nga mayoriya sa mga traditional jeepney operators ning-apil sa konsolidasyon o kooeratiba sa mga modernong jeepney, diin sila ang maapiki sa pagbayad sa utang sa banko kon mahunong ang PUVMP ug modagan og balik ang traditional jeepneys.

Labina sa Central Visayas (CV) nga 91 porsiyento na ang nagkonsolida o misanong sa pagpadagan sa modern public utility vehicle (MPUV) nga Euro 4-compliant engines o dili makadugang polyusyon. Gawas pa, ang Sugbo dili sama niadtong 1980s nga daling matapok sa protesta nga gipangunahan sa mga militanteng grupo.

Mao seguro nga si Greg Perez, lider sa Piston-Cebu, nga nahinabi sa media sa Lunes, Agusto 12, wa mopasalig ug igo lang nagkanayon nga “There is a possibility that we will hold a protest here in Cebu as our support to the capital, but we will not hold a strike.â€

Ang PUVMP wala gidalidali sa pagpatuman sulod sa pipila ka tuig nga plano ug edukasyon alang sa modernisasyon sa transportasyon sa nasod. Gani, kapito na-postpone ang deadline sa konsolidasyon sa pag-akomodar ug pagpamati sa concerns sa militanteng grupo.