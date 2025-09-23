Editoryal: Trapik sa Nivel ipasulbad

Gihatagan og tagal ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Kimwa Construction, ang kontraktor sa nagpadayon nga proyekto sa karsada sa Nivel Hills, sa pagsulbad sa mga isyu sa pagdumala sa trapiko sulod sa usa ka semana.
Kini nga ultimatum gipasiugda nunot sa daghang reklamo gikan sa mga sumasakay ug motorista kabahin sa grabe nga kahuot sa trapiko ug mga peligro nga namugna sa konstruksiyon.
Ang pag-inspeksyon sa lugar mismo ni Mayor Archival nagpadayag og dagkong mga depekto sa pagdumala sa proyekto.
Agi og tubag, gihatagan ni Mayor Archival ang Kimwa Construction og hangtod sa Biyernes, Septiyembre 26, 2025, aron tumanon ang mga kinahanglanon sa pagsulbad sa trapiko sama sa pagbutang og saktong signage sa work-zone, pag-deploy og traffic aides nga kompleto sa safety gear, pag-assign og cleaning crews aron limpyo ang lugar ug mapabiling luwas nga maagian ang karsada ug pagsumite og pormal, sinulat nga kasabutan nga nagpasalig sa kompanya nga humanon ang pagsemento sa karsada sulod sa gitakdang panahon.
Kon mapakyas ang kontraktor sa pagtuman, hunongon sa kagamhanan sa siyudad ang proyekto.
Atol sa miting uban sa mga opisyal sa siyudad, ang mga representante sa Kimwa Construction nisaad nga motuman sa mga mando sa mayor. Ang hepe sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 Maintenance Division nga si Engr. Faustino “Jun” Dela Cruz, nisaad sab sa siyudad nga ipatuman sa ahensiya ang mga kinahanglanon ug mohatag og progress report sa maong proyekto sa Biyernes.
Ang pagsemento sa karsada sa Nivel Hills usa ka bahin sa mas dako nga kontrata sa DPWH nga naglakip sa mga sidewalk ug kanal sa tubig.
Samtang gilauman nga mahuman ang road cement project sa Oktubre 30, 2025, ang tibuok proyekto adunay deadline sa Enero 2026.
Ang mosunod nga mga adlaw maoy magpakita kon ang kontraktor makatuman ba sa hingpit sa mga gipangayo sa mayor.
Bisan ang deadline sa tibuok proyekto sa Enero pa sa sunod tuig, hinaut nga ang road cement project mahuman na subay sa gikatakdang petsa sa Oktubre 30, 2025, aron dili na mahasol pa ang mga motorista ug pasahero nga taga bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo nga moagi sa Nivel Hills.
Daghan nga nagpuyo sa bukirang bahin ang molugsong kada adlaw padulong sa city proper aron motrabaho ug motungas na usab human sa ilang trabaho aron mopauli sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay.
Kasagaran ani nila gikapoy na ug gigutom gikan sa trabaho, hilabina kadtong mga nag-overtime, ug gusto nang makapauli dayon sa ilang panimalay aron makapahuway apan ang ilang kakapoy madugangan inig agi sa Nivel Hills tungod sa grabeng traffic.
Gani, ang uban nga gustong moagi sa bukid agi sa Transcentral Highway dili na lang modayon og mobalik na lang sa agi ug sa ubos nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo na lang manuroy, gumikan sa huot nga dagan sa trapiko.