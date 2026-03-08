Editoryal: Tubag sa suliran

Ang gikatakda nga pag-abli sa “Bigasan ng Bayan” ubos sa Department of Agriculture ug sa programang Kadiwa ng Pangulo naghatag og paglaum sa mga Oponganon, nga timely sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa basic commodities.
Ang posibilidad nga makapalit og bugas sa kantidad nga P20 matag kilo usa ka dako’ng kahupayan sa mga pamilyang naglisod na sa pagbangon sa nagkataas nga gastohan.
Sa unang tan-aw, ang maong programa usa ka konkretong lakang sa nasudnong kagamhanan aron masulbad ang kanunayng reklamo sa katawhan bahin sa mahal nga bugas. Ang pagtangtang sa mga middlemen ug pagbaligya direkta sa konsumedor pinaagi sa Kadiwa outlets usa ka maayong estratehiya aron mapakunhod ang presyo sa merkado. Kini usab nagpakita nga ang gobyerno naningkamot nga tabangan ang mag-uuma samtang ginasuportahan ang panginahanglan sa mga konsumidor.
Apan bisan pa sa maayong tumong, masiguro ba ang padayon ug lig-on nga suplay sa bugas aron molungtad pa og dugay ang programa?
Dili ikalimod nga ang subsidized nga presyo sama sa P20 matag kilo dako og deperensya itandi sa kasamtanga’ng presyo sa merkado.
Usa usab ka hagit ang hustong pagpili sa mga benepisyaryo. Ang paghatag prayoridad sa mga senior citizen, solo parents, persons with disabilities ug benepisyaryo sa 4Ps usa ka angay nga lakang, apan kinahanglan nga lig-on ang sistema sa pagmonitor aron malikayan ang pag-abuso.
Ang paggamit sa QR code system mahimong makatabang aron nga hapsay ang distribusyon, apan ang implementasyon niini kinahanglan transparent ug efficient.
Sa laing bahin, ang plano nga magbutang og hub sa Olango Island usa ka maayong timaan nga gihunahuna usab ang panginahanglan sa mga barangay nga layo sa sentro sa siyudad. Kini nagpakita nga ang programa dili lamang para sa urban nga komunidad kundili alang usab sa mga isla nga kasagaran malimtan sa distribusyon sa suplay.
Sa katapusan, ang “Bigasan ng Bayan” mahimong usa ka dakong kahupayan sa katawhan kung mapatuman kini.
Apan dili lang unta kini mahimong temporary nga solusyon lang, kinahanglan nga palig-unon sa gobyerno ang produksyon sa lokal nga agrikultura aron dili magdepende sa subsidy ug aron mapabilin nga barato ang bugas sud sa dugay nga panahon.