Editoryal: Turismo nabuhi pagbalik

Nabuhi na sab og balik ang industriya sa turismo sa Lungsod sa Oslob sa habagatang Sugbo.
Kini human nipakita og balik ang mga butanding kon whale shark niadtong Mayo 25, 2026, human sa pipila ka adlaw nga kalit nilang pagkawala sugod niadtong Mayo 22.
Usa kini ka dakong kahupayan—dili lang sa mga nadismaya nga turista, kondili labaw na sa lokal nga kagamhanan ug sa mga lumolupyo nga ang panginabuhian nakasandig sa maong mga higanteng isda. Dili ikalimod nga ang mga butanding maoy numero uno nga rason nganong gidagsa sa liboan ka mga tawo ang lungsod. Base sa datos, kasagaran adunay 800 hangtod 900 ka bisita kada adlaw sa bulan sa Mayo ug mahimo pa kining moabot og 2,000 atol sa peak season. Uban sa entrance fee nga P500 alang sa mga lokal ug P1,000 alang sa mga langyaw, tataw kaayo nga usa kini ka dakong makina sa lokal nga ekonomiya.
Nahimo na lang nga side trip sa itinerary ang uban pang nindot nga atraksyon sa lungsod sama sa Tumalog Falls, ang Bluewater Sumilon Beach Resort, ug ang monkey-watching sa Barangay Hagdan. Aron paghatag og katin-awan sa publiko, gipasabot ni Oslob Mayor Ronald Guaren nga ang paghatag og ginagmay'ng pagkaon dili aron sustentohan ang mga mananap, kondili aron lang danihon kini nga mopatigbabaw ug makita sa mga tawo.
"Kay kon dili na nimo siya tagaan og gamay, dili man mugawas. Naa na sa ilawom sila," pagpasabot sa mayor.
Kini nga katin-awan nagpakita sa reyalidad sa maong matang sa turismo: kinahanglan ang gamay nga interbensyon aron mapadayon ang industriya. Bisan pa man niini, importante gihapon nga bantayan pag-ayo ang maong mga pamaagi aron dili hingpit nga madaot ang natural nga kinaiya sa mga butanding.
Sama sa gipamulong sa mayor, ang mga butanding mga ihalas ug migratoryo nga mga mananap. Ang ilang presensya seasonal ug apektado sa kinaiyahan—sama sa kusog nga ulan, bagyo, pag-ubos sa temperatura sa tubig, ug ang presensya sa abunda nga pagkaon sa lalom nga bahin sa dagat. Kon buot hunahunaon, bisan unsang orasa, mahimo silang mobiya.
Kon mobiya kining mga mananapa, dako ang mawala sa panginabuhian sa mga boat guide, tour operators, ug mga resort sa Barangay Tan-awan diin nahimutang ang whale shark watching.
Kining pipila ka adlaw nga pagkawala angay magsilbing usa ka hait nga pahinumdom. Ang usa ka turismo nga bug-os nagsalig sa usa lang ka ihalas nga mananap hilabihan ka huyang. Husto ang panawagan ni Mayor Guaren nga padayong dasigon ang mga turista sa pagbisita sa uban pa nga natural nga destinasyon sa Oslob.
Panahon na aron mas pakusgon pa sa lungsod ang pagpromotar sa Tumalog Falls, Sumilon Island, ug uban pa nga mga atraksyon dili lang isip side trips, kondili isip mga main destination. Sa ingon niini, mobiya man ang mga butanding tungod sa pag-usab sa panahon, dili hingpit nga maparalisar ang panginabuhian sa mga taga Oslob.
Kinahanglan natong dawaton nga ang mga butanding adunay kaugalingong kalibotan. Ang pagrespeto sa ilang kinaiyahan naglakip sa pag-angkon nga sila mga ihalas nga bisita sa atong kadagatan, ug dili sa tanang higayon andam silang mopakita aron kita malingaw ug mokita.