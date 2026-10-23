Editoryal: Uniporme gimantsahan

Ang Philippine National Police (PNP) gitudlo isip tigpanalipod ingon man sa tigpatunhay sa kahusay ug kalinaw. Apan unsaon pag-alagad sa katawhan kon siya mismo ang nagpatuman sa balaod, nidaugdaog sa iyang kapikas o kapuyo sulod sa iyang kaugalingong panimalay?
Ang nahitabo ni Police Staff Sergeant Tyran John Miranda usa ka dako’ng pagbudhi sa pagpanerbisyo isip polis nga gisaligan sa publiko.
Ang viral nga video sa pagpangdagmal ni Miranda ngadto sa iyang kapuyo nga si “Kara” dili usa ka personal nga isyu; makakuwestiyon kita sa integridad sa pipila ka mga polis (hinuon dili tanan pwera sa mga maayo).
Makiangayon lang ang gihimo’ng administratibong aksiyon sa Southern Police District (SPD) nga nagrelibo ug gidisarmahan si Miranda.
Ang kasong Republic Act 9262 (Anti-Violence Against Women and Their Children Act) nga gipasaka ni Kara nagpamatuod nga walay bisan kinsa, bisan pa og polis, ang labaw sa balaod.
Ang pahayag ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan nga kini usa ka “grave misconduct” ug “conduct unbecoming” angayan nga himuon nga basehan sa pagpa-dismiss ni Miranda sa serbisyo.
Ang usa ka polis nga walay pagtahod sa tawhanong katungod wala nay luna sa organisasyon. Ang pagtaktak kaniya dili lang alang kang Kara, kondili alang sa pag-uli sa garbo sa PNP. Angay nga paspasan sa Napolcom ug sa hingtungda’ng ahensiya ang proseso sa pagkab-ot sa hustisya.
Hinaot nga kini nga insidente magsilbing pahinumdom sa tanang mga alagad sa balaod nga ang uniporme dili lisensya sa pagpangabuso.