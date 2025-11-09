Editoryal: Unsaon gyud kaha pagpugong ang baha?

Ning trahedya nga nahitabo human sa paghaguros sa Bagyong Tino, nadutlan na ba kaha sa ilang konsensiya ang mga opisyal ug contractors nga nalambigit sa lukop nasod nga isyu kabahin sa korapsyon sa flood control projects?
Grabe na man pud kon wala kini sila nakonsensya ning makapanlimbawot sa balhibo nga panghitabo sa Kabisay-an hilabi na sa Probinsya sa Sugbo, diin daghang mga kinabuhi ang nakalas ug daghang kabalayan ang gipangbanlas sa grabeng pagbaha.
Ning maong katalagman, usa ka dakong pangutana ang nitumaw: Giunsa diay paggamit ang P26 billion nga gigahin sa pundo sa nasudnong panggobiyerno alang sa flood control projects sa tibuok Probinsya sa Sugbo?
Si kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia niklaro nga ang implementasyon sa P26 billion nga pundo alang sa flood control projects sa Sugbo gitugyan ngadto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ubos sa national budget, ug wala’y labot ang Provincial Government niini.
Asa man diay gigamit kining pagkadako nga kantidad nga wala man napugngan ang grabeng pagbaha sa Sugbo?
Ang kasamtangang administrasyon ni Governor Pam Baricuatro nakiglambigit na sa National Bureau of Invistigation (NBA)-Central Visayas aron pagpahigayon og imbetigasyon kabahin sa flood control projects sa Sugbo. Aduna gyud angayang manubag ning maong trahdeya.
Kining nahitabo sa Sugbo, kon buot hunahunaon, tipik lang sa mas dakong isyu sa korapsyon sa flood control projects sa tibuok Pilipinas. Nagpadayon na ang imbestigasyon sa Opisina sa Ombudsman kabahin niini.
Samtang nagpaabot sa resulta sa imbestigasyon sa Opisina sa Ombudsman, hinaut nga ang kasamtangang mga opisyal sa gobiyerno mohimo og dakong lakang aron dili na mahitabo pagbalik ang grabeng pagbaha sa umaabot kon aduna na man sab gani laing bagyo nga mohaguros sa nasod.
Kinahanglan kining tun-an og maayo sa mga opisyal sa gobiyerno hilabi na kay lahi na gyud ang panahon karon. Ang mga opisyal mismo sa gobiyerno niangkon nga ang sistema sa pagkontrolar sa baha dili paigo kay wala kini gidesinyo alang sa grabeng level sa ulan. Samot pa gyud nga gikaon sa korapsyn ang pundo sa flood control projects.
Sa iyang pagbisita sa Sugbo ning bag-uhay, si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon nipabuhagay nga angayang unahon pagtutok ang paghimo og mga proyekto sa kabukiran nga makapugong sa kusog nga pagdagayday sa tubig paingon sa kapatagan. Aduna’y punto si Dizon.
Hinaot, nga sa umaabot, aduna na’y masugdan nga proyekto alang sa pagtukod og upstream catchment ug mga dam sa kabukiran ug labaw sa tanan, hinaut maundang na ang korapsyon.