Editoryal: Unsay bugti sa kalinaw?

Ang pamahayag ni Presidente Donald Trump bahin sa posibilidad sa dinaliang pagtapos sa gubat sa Iran naghatag og sagol nga paglaum ug pagduhaduha sa tibuok kalibotan. Samtang ang mga alyado sa Estados Unidos nagtigom aron hisgotan ang pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz, mahinungdanon nga susihon ang mas lawom nga implikasyon niini nga mga kalamboan.
Ang pagsira sa Strait of Hormuz dili lamang usa ka lokal nga isyu sa Middle East; kini usa ka direktang hulga sa kalibotanong seguridad sa enerhiya. Tungod kay ikalima nga bahin sa lana sa kalibotan ang moagi niining maong agianan, ang bisan unsang pagbabag moresulta sa gitawag nga “oil shock” nga mahimong mopukan sa mga ekonomiya, lakip na ang Pilipinas. Ang pasidaan sa International Monetary Fund (IMF) bahin sa posibilidad sa usa ka global recession usa ka seryosong timailhan nga ang kalibotan dili makasugakod sa usa ka lugway nga panagsumpaki.
Bisan tuod madasigon si Trump sa pag-ingon nga “hapit na” ang kasabutan, kinahanglan natong tan-awon ang reyalidad sa yuta. Ang diplomasya sa Islamabad nagpakita og mga positibong senyas, apan ang kasaysayan sa relasyon sa U.S. ug Iran puno sa mga pakyas nga saad.
Unsa man ang bugti niini nga kalinaw? Kon ang Iran gipugos pinaagi sa mapait nga blockade ug pagpamomba nga nikalas na og liboan ka kinabuhi, ang maong kalinaw mahimong huyang ug daling mabungkag kon dili makuha ang makiangayong termino alang sa duha ka habig.
Ang panagtigom sa mga alyado aron masiguro ang “freedom of navigation” nagpakita nga ang Uuropa ug ubang mga nasod nagsugod na sa paglihok gawas sa direktang dikta sa Washington. Kini nagpakita sa usa ka pagbalanse sa gahom. Ang tinguha sa pagpahiuli sa nabigasyon usa ka dinaliang panginahanglan, apan ang militaristang pamaagi—sama sa gihisgotan ni Defense Secretary Pete Hegseth—mahimong makapasamot hinuon sa tensyon imbes nga makapahupay niini.
Sa akong pagtuki, ang “optimism” sa merkado karon usa lamang ka temporaryo nga kahupayan. Ang tinuod nga kalinaw dili lamang makab-ot pinaagi sa pagpirma og memorandum sa Islamabad, kondili pinaagi sa pag-ayo sa nagubang relasyon sa Middle East nga nadaot sukad sa Pebrero 28. Ang kalibotan nagkinahanglan og liderato nga dili lamang kusgan sa gubat, kondili mas maalamon sa paghupay sa kasakit nga gipahamtang niini sa katawhan.
Ang pag-abli sa Strait of Hormuz kinahanglan nga prayoridad, apan dili kini mahimong malungtaron kon ang mga ugat sa panagbingkil—sama sa isyu sa nukleyar ug ekonomikanhong sanction—dili mahatagan og makiangayong solusyon.