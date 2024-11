Editoryal: Unsay epekto kon dakpon si Duterte?

Sa giluwatan nga pamahayag sa Philippine National Police (PNP) nga andam sila nga mo-abag sa International Criminal Police Organization (Interpol) sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mabahin ang opinyon sa publiko.

Alang sa kinabag-ang Filipinos ang kontrobersiyal nga ‘war on drugs’ ni Duterte maoy sentro sa iyang legasiya nga gibilin human sa iyang pagkanaog sa iyang pwesto pagka-presidente.

Sa higayon nga mahitabo ang pagpadakop kaniya mamahimo nga maka-ulbo sa kagubot tali sa iyang mga suporter nga motan-aw sa maong lakang sa kapulisan nga usa ka pagpangatake batok sa kanhi lider sa nasud, apan sa iyang mga kritiko magsilbi kini nga usa ka maayong lakang diin angayan nga manubag si Duterte sa matod pa maoy utok sa extra judicial killings (EJK).

Gikinahanglan nga ang PNP preparado sa posible nga epekto niini nga magpabilin ang kalinaw ug pagpatuman sa balaod ilabi na nga sensitibo ang maong tinguha batok sa maong public figure.

Angayan nga adunay epektibo nga pakig-alayon tali sa Interpol nga magpabilin ang transparency ug ang ka lehitimo sa maong proseso.

Ang tigpamaba sa PNP, Brigadier General Jean Fajardo nipasabot nga ang kapulisan adunay kasabutan nga moabag sa international counterparts alang sa malampuson nga pagpanakop ilabi na niadtong mga nakahimo og salaod.

Gikuhaan og sanglitanan ni Fajardo ang malampuson nga pagkasikop ni dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, ang nataktak nga kongresista sa Negros Oriental Arnolfo Teves, gumikan sa abag sa local police.

“No less than the former president has clearly stated na he will submit himself to the jurisdiction of ICC (International Criminal Court). So, personal niya itong take so kung meron man lalabas na warrant of arrest, at ang Interpol ay hihingi ng assistance sa atin. Then, like I said, the PNP is bound by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts,” pamahayag ni Fajardo.

Sa habig sa PNP ang ilang kooperasyon tali sa international counterparts timaan nga impartial ug usa ka professional nga institution.

Ang kaandam sa PNP sa pakig-alayon sa Interpol nagpakita sa usa ka pagtugyan sa internasyonal nga mga legal nga pamatasan, apan gipahimutang usab ang Pilipinas diin tandugon ang panag-abot sa hisgutanan mahitungod sa legal accountability, political stability, ug opinyon sa publiko.

Di nato masiguro kon kini nga aksiyon moresulta ba og hustisya o mosamot ang panagbahin sa katawhan? Apan magdepende ra sab sa klaro ug patas nga pagpatuman sa proseso ilabi na nga usa ka inila nga personalidad si Duterte.