Editoryal: US, Iran nagka-uyon apan...

Ang nakab-ot nga kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran ang gipaabot sa kinabag-an nga good news.
Ang paghatag og "go signal" ni US President Donald Trump sa pagtangtang sa naval blockade sa Strait of Hormuz timaan nga hingpit na nga nagkasinabot ang duha ka nagkasungi nga nasud.
Sa usa ka bahin, ang kasabutan naghatag og paglaum nga mahunong ang nagpadayong komprontasyon nga dugay nang naghulga sa kalinaw sa rehiyon. Ang paghunong sa operasyon militar “sa tanang front” nagpasabot og usa ka diplomatikong breakthrough nga posibleng makapamenos sa risgo sa mas dako nga gubat.
Ang papel sa mga tigpataliwala sama sa Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, ug Qatar nagpakita nga ang multilateral nga diplomasya nagpabiling epektibo bisan sa labing komplikadong panagbangi.
Apan, dili angay pasagdan ang mga timailhan sa kahuyang niini nga kasabutan. Ang hayag nga pagdumili ni Benjamin Netanyahu, prime minister sa Israel sa pagsunod sa pipila ka bahin sa kasabutan naglatid og seryosong hagit sa implementasyon niini.
Kung ang usa ka importante nga kaalyado sa Estados Unidos dili mouyon, posible nga mabahin ang rehiyonal nga suporta ug malangan ang tinuod nga kalinaw.
Dugang pa, ang pahayag sa Iran nga ang kasabutan “wala magpasabot og pagsalig sa kaaway” nagpadayag nga ang pundasyon niini nagpabiling huyang.
Ang kasabutan nga walay tin-aw nga pagsalig tali sa mga partido mahimong dali rang mabungkag kon adunay gamay nga paglapas o ang kakuwang sa pagsinabtanay.
Sa ekonomikanhong aspeto, ang pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz mahimong makapahupay sa merkado sa lana ug makapamenos sa presyo sa enerhiya sa kalibutan.
Kini usa ka positibong balita alang sa mga nasud nga nagsalig sa imported nga petrolyo, lakip ang Pilipinas. Apan, kini nga benepisyo magdepende gihapon sa kalig-on ug pagpadayon sa kasabutan.
Sa katapusan, ang maong kasabutan usa ka mahinungdanong lakang, apan dili pa kini garantiya sa malungtarong kalinaw.