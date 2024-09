Editoryal: Usbaw nga P33 - P43 sa suholan, paigo na ba?

Gikatakda nga sa Oktubre 2, 2024 mo-epekto ang dugang P33-P43 nga umento sa inadlaw nga suholan sa mga kawani sa pribado nga kompanya nga nagdawat og minimum wage rates, kini human nga miluwat og wage order ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) 7.

Ubos sa Wage Order No. ROVII-25, base sa gipagawas nga advisory sa Department of Labor and Employment (DOLE) niadtong Lunes, Septiyembre 16, 2024, ang maong adjustments gikan sa sa P33 ngadto na P43 matag adlaw alang sa Rehiyon VII.

Base sa maong Wage Order No. ROVII-25, ang mga lungsod sa Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando, ug ang expanded Metro Cebu area, lakip na niini ang dakbayan sa Carcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Naga, ug Talisay, ang gi-classify nga Class A locations. Ang bag-o nga minimum wage rate sa maong mga dapit mamahimo nang P501 matag adlaw gikan sa P468 per day.

Samtang sa Class B, nga naglakip sa Dakbayan sa Bais, Bayawan, Bogo, Canlaon, Dumaguete, Guihulngan, Tagbilaran, Tanjay, ug Toledo, ang ilang minimum nga suholan P463 gikan sa P430.

Sa mga lungsod nga nasakop sa Class C ang ilang minimum nga suholan moabot na sa P453 gikan sa P420 nga adunay usbaw nga P33.

Sa maong kalambuan, buot nato nga masayran kon unsay pulso sa labor groups kon uyon ba sila sa rate nga gi-aprobahan sa RTWPB 7.

Sa habig sab sa business sector o community uyon ba sila sa gipatuman nga umento sa suholan alang sa ilang mga empleyado?

Bisan pa man, magmapasalamaton ta nga bisan kon alang sa uban gamay ra ang maong rate, dako kini’g ikatabang hilabi na nga nagkataas ang presyo sa mga nag-unang pa­litunon.

Ang maong wage order gi-isyu human nga nipagawas og direktiba si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., ngadto sa RTWPB nga tu­n-an ang regional minimum wage rates.