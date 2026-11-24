Dili angay’ng himuong personal nga responsibilidad sa matag Pilipino ang pagbayad sa dakong utang sa nasod, ilabi na kon ang kadaghanan naglisod pa gani sa pagpangita sa ilang inadlaw nga panginahanglan.
Kini base sa sugyot ni Sen. Alan Peter Cayetano nga nanawagan sa mga Pilipino nga adunay malumong kasingkasing nga boluntaryo’ng motampo sa pagbayad sa utang sa gobiyerno.
Uyon ba kaha ang mga publiko o bisan kadtong mga adunahan nga motampo og bayad sa dakong utang sa nasod?
Atol sa deliberasyon sa Senado sa gisugyot nga 2027 national budget niadtong Lunes, Nobiyembre 23, 2026, gihisgutan ni Cayetano ang utang sa nasod nga mokabat na sa P19.66 trilyunes sa ikatulong kwarter ning tuiga. Kon bahinon kini sa gibanabanang 114.93 milyunes nga populasyon sa Pilipinas, moabot sa P170,598.03 ang magsilbi nga bayranan sa matag Pilipino.
Hinuon, angay’ng klaruhon nga ang P170,598.03 dili personal nga utang sa matag Pilipino nga kinahanglan niyang bayran. Kini maoy resulta lamang sa pagbahin sa kinatibuk-ang utang sa nasod ngadto sa gidaghanon sa populasyon.
Ang responsibilidad sa pagdumala ug pagbayad niini anaa sa gobiyerno pinaagi sa hustong paggamit sa pundo, koleksiyon sa buhis ug maampingong pagdumala sa ekonomiya.
Sakto sab ang punto ni Sen. JV Ejercito nga usa sa labing dakong ikatampo sa katawhan mao ang tukmang pagbayad sa buhis. Apan dili kini angayng mahimong pasangil aron ipasa ngadto sa ordinaryong lungsoranon ang kabug-at sa problema nga angayng sulbaron sa gobiyerno.
Apan dili angayan nga ang pagbayad sa nasudnong utang mahimo na hinuon nga obligasyon sa mga tawo nga wala man gani makabenepisyo sa tanang gasto nga gihimo sa estado.
Mas importante nga tubagon sa gobiyerno ang pangutana kon asa napadulong ang hinulmang kuwarta ug unsa ang konkretong kaayuhan nga nabatunan sa katawhan niini?
Kinahanglan sab nga maseguro nga ang matag sentimong gigasto adunay katugbang nga proyekto, serbisyo ug resulta nga makita ug masinati sa publiko.
Dili sab angayng kalimtan nga ang utang sa nasod adunay katugbang nga interes nga kinahanglan bayran, nga mahimong mokuha'g dakong bahin sa badyet nga unta magamit sa edukasyon, panglawas, imprastraktura, ug uban pang batakang serbisyo.
Dili igo ang pagpangita og mga manggihatagon nga Pilipino aron matabangan ang nasod sa pagbayad sa trilyon-trilyong utang.
Ang gikinahanglan mao ang disiplina sa paggasto, pagwagtang sa korapsiyon, paglikay sa walay pulos nga proyekto, ug pagseguro nga ang tanang pundo sa publiko gigamit alang sa kaayuhan sa katawhan.
Ang nasudnong utang dili angayang mahimong kolektibong palas-anon nga ipas-an sa ordinaryong Pilipino samtang ang mga responsable sa pagdumala sa panalapi dili manubag sa ilang mga desisyon.
Ang tinuod nga pagkamakabayan dili masukod sa kantidad nga ikahatag sa usa ka tawo aron mobayad sa utang sa nasod.
Masukod kini sa pagkamatinud-anon sa mga nagdumala, sa hustong paggamit sa buhis, ug sa ilang determinasyon nga dili na dugangan ang palas-anon nga ipasa ngadto sa sunod nga henerasyon.