Editoryal: Wa kauyon

Ang desisyon ni Retired Judge Meinrado P. Paredes sa pagbalik sa iyang “IBP Golden Pillar of Law Award” maisip nga protesta nga wa makauyon nga gihatagan sab sa maong pasidungog si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Si Paredes, nga nailhan sa iyang integridad ug prinsipyo sulod sa kapin lima ka dekada sa serbisyo legal, mipahayag nga dili niya makaya nga makigbahin sa usa ka pasidungog nga ihatag sab sa usa ka lider nga gipasanginlan nga nakalapas sa tawhanong katungod.
Ang pag-uli sa award dili lang usa ka simbolikong pagbatok, apan adunay baruganan ang retiradong huwes.
Apan sa laing bahin, ang Integrated Bar of the Philippines, isip usa ka propesyonal nga organisasyon, adunay kaugalingong proseso ug rason sa pagpanghatag sa maong pasidungog.
Ang pagbuhat niini sa pag-ila kang Duterte mahimong makita isip pagsaludo sa iyang kontribusyon sa legal nga aspeto o sa iyang papel sa nasudnong liderato, bisan pa sa kontrobersiya.
Kini nagpasabot nga ang IBP, isip institusyon, nag-atubang sa pagbalanse tali sa pag-ila sa serbisyo publiko ug sa moral nga timbangan sa hustisya.
Ang kasamtangang isyu dili lang bahin sa usa ka award nga gibalibaran, apan usa ka mas halapad nga panaglalis sa kahulugan sa integridad ug panan-aw sa hustisya sa atong nasod.
Sa usa ka demokrasya, ang pagkahimo nga ipahayag ang kaugalingong baruganan—bisan supak sa opinyon sa kadaghanan—usa ka timaan nga buhi pa ang konsensya sa katawhan.
Sa gihimo ni Paredes adunay nakaidayeg, apan adunay usab mga nagpaniid nga ang pagbalik sa award posible nga makabahinbahin sa han-ay sa mga abogado, nga unta nagkatigum alang sa usa ka panaghiusa.
Sa tinuod, ang kalibutan sa hustisya nagkinahanglan og mga institusyon nga makasabot sa importansya sa pagka-diversified sa opinyon ug respeto sa personal nga baruganan.
Kini nga kalambuan, magpahinumdom nga ang tinuod nga dungog di pinaagi sa porma sa plake o pasidungog, apan sa pagkamatinud-anon sa prinsipyo bisan pa sa kagubot sa politika ug sa kasamtanga’ng mga panghitabo sa nasod.