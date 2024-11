Editoryal: Wa manapaw si Garcia

Nangaway na sab ang napalagpot nga mayor, Michael Rama. Iyang gihulagway si Mayor Raymond Alvin Garcia nga “mananapaw.” Sa usa ka press conference, iyang gibutyag nga iya nang gimanduan ang iyang mga abogado sa pagkiha kang Garcia.

“We have a legal and substantial foundation to file a case, and I am very serious about it. It’s better late than never against Raymond Garcia,” matod ni Rama.

Niinsister si Rama nga siya ang pinili nga mayor, wa siya gi-dismiss o gitangtang sa iyang posisyon.

Wa diay? Unang niluwat og unom ka mga buwan nga preventive suspension niadtong Mayo 8, 2024 ang Ombudsman batok kaniya ug sa laing pito ka mga opisyal tungod sa kaso nga gipasaka sa upat ka mga kawani nga wala maswelduhi.

Sa wa pa ning kamanduan sa Ombudsman, niluwat na gani og hukom ang Civil Service Commission (CSC) nga di husto ang pagbalhin sa upat ka mga kawani ngadto sa laing buhatan.

Nimando na sab ang Ombudsman sa pagtangtang kaniya gikan sa katungdanan ug nagdili kaniya hangtod sa hangtod sa paghupot og posisyon sa kagamhanan human siya makaplagi sa mao nga buhatan nga sad-an sa tulo ka mga kaso sa nepotismo nga gipasaka batok kaniya ni Jonel Saceda niadtong Enero 2023.

Kani nga mga kaso giapelar pa ni Rama. Apan sakto ba ang pagtawag ni Rama kang Garcia og “mananapaw?” Di gyud.

Dihang si Rama gisuspenso, ubos sa balaod, gikinahanglan ni Garcia nga temporaryong moasumir sa katungdanan nga gibakantehan sa suspended mayor aron maka-function og tarong ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.

Apan nahimong permanente ang pangatungdanan ni Garcia human niluwat og laing kamanduan ang Ombudsman sa hingpit nga pagtangtang sa katungdanan sa suspended mayor. Human sa kamanduan, nipapanumpa kang Garcia ang Department of the Interior and Local Government (DILG). Nagbase ang DILG sa hukom sa Ombudsman.

Di si Garcia ang nagbuot nga siya hingpit nga moasumir sa katungdanan, kon di ang DILG. Ang mao nga buhatan nagsunod lang sab sa gimbut-an sa balaod. Pasabot, dunay legal nga basehanan ang DILG sa ilang pagpapanumpa kang Garcia.

Kon di kini uyonan ni Garcia, hayan manubag usab siya sa balaod busa, mosugot man siya o di, gikinahanglan kini niyang buhaton. Busa, asa man diha ang nanapaw? Wa giilog ni Garcia ang ryenda sa katungdanan. Gimbut-an kini sa balaod ug gipatuman sa buhatan sa kagamhanan aron di magkayamukat ang Siyudad.