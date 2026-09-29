Editoryal: Wa matarog ang dagan sa transportasyon

Murag wala ra kaayo makabalda sa dagan sa transportasyon ang gipahigayon nga transport strike sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) Cebu Chapter kagahapon, Septiyembre 29, 2026, tungod kay daghan gihapong pampublikong sakyanan ang namiyahe.
Gibanabanang anaa lang sa 100 ka drayber ang nangapil sa tunga sa adlaw nga welga nga nagsugod sa alas 6 sa buntag ug natapos sa alas 12 sa udto. Daghan gihapong mga drayber ang nipili nga mobiyahe na lang aron duna silay kita nga madala alang sa ilang pamilya, kaysa moapil sa protesta nga walay makuha nga kita. Bisan tuod og nakapadayag sila sa ilang mga yangungo, nagpabilin ang pangutana kon paminawon ba sab kini sa gobiyerno.
Kahinumdoman nga sugod sa Lunes, Septiyembre 28, giimplementar na ang P1 nga usbaw sa pletehan alang sa mga tradisyonal jeepney ug P2 alang sa mga modernong jeepney. Apan matod ni Greg Perez, presidente sa Piston Cebu Chapter, ang maong pag-usab sa pletehan wala makatubag sa mas lapad nga mga demanda sa grupo nga naglakip sa mas taas nga suweldo alang sa mga mamumuo ug mas ubos nga presyo sa petrolyo.
Giaprobahan na unta sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang fare increase niadtong Marso, apan gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspenso niini tungod sa kabalaka sa epekto niini sa publiko.
Apan tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina, nahinayon na gyud ang pagpatuman niini.
Atol sa maong pagsuspenso, ang gihimo sa gobiyerno mao ang paghatag og P10 nga subsidiya matag litro sa gasolina alang sa mga drayber ug operator sa pampublikong sakyanan.
Matod ni Perez, lahi ang aprubado nga usbaw sa pletehan sa ilang gipangayo nga P10 nga usbaw.
Dugang pa niya, nagpabiling wala pa mahukmi ang petisyon sa grupo alang sa mas dakong usbaw sa pletehan. Matod sab niya nga nagpadayon ang kalisod nga nasinati sa mga drayber tungod sa pagsaka sa gasto sa operasyon, samtang nag-atubang sab ang mga mamumuo og mas taas nga presyo sa mga batakang palaliton.
Una nang gipahibawo sa Piston nga duha ka adlaw ang ilang himuon nga protesta, apan nagpabiling pangutana kon duna pa bay mosalmot sa ikaduhang adlaw sanglit gamay ra man ang nangapil sa unang adlaw.