Editoryal: Warning sa mga kurakot

Ang pahimangno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga makatilaw og suspenso kadtong mga opisyal sa gobiyerno nga mobabag sa lehitimong negosyo kay gihimo nang pribadong negosyo sa mga government official ang ilang katungdanan pinaagi sa pagpangilkil, pagpangayo og bahin sa kita ug tinuyo nga paglangan sa pag-isyu sa mga permit.
Sa pakighinabi sa mga miyembro sa industriya sa lechon sa Sugbo, gipahibalo ni Remulla ang pag-abli sa Investors’ Window sa buhatan sa Ombudsman aron direkta nga mareklamo ang mga opisyal nga mangilkil ug moabuso sa ilang gahom.
Dili angay nga ang usa ka negosyante maggasto pa og dugang aron lang makuha ang serbisyong angay unta niyang madawat base sa balaod.
Kon ang permit mahimong himuong paagi sa pagpangayo og suhol, ang gobiyerno mismo mahimong babag sa panginabuhian, pagmugna og trabaho ug paglambo sa ekonomiya.
Mas bug-at ang epekto niini sa gagmayng negosyante nga walay dakong kapital aron mosugakod sa dugang gasto. Ang kuwarta nga unta ipalit og materyales, ibayad sa trabahante o gamiton sa pagpalapad sa negosyo mapunta na lang sa ilegal nga bayad. Kon mapakyas ang negosyo, apil ang mga trabahante ug ilang pamilya nga mawad-an og kita.
Walay katarungan nga ang mga opisyal mangayo og porsiyento sa kita sa pribadong negosyo. Ang ilang suweldo gikan sa buhis sa katawhan; busa, angay nilang tumanon ang ilang katungdanan nga walay pagpangilkil ug pagpabor-pabor. Ang gahom sa katungdanan dili lisensiya sa pagpahimulos.
Dili sab igo ang Investors’ Window kon walay paspas nga imbestigasyon, klarong takdang panahon sa pagproseso sa permit ug panalipod sa mga reklamante batok sa pagpanghulga. Kinahanglan adunay regular nga pag-monitor ug tulobagon sa mga buhatan nga mapamatud-ang tinuyong naglangan sa serbisyo.
Ang gobiyerno kinahanglan mahimong kaabag sa negosyo ug kalambuan—di mangilkil nga nagbabag sa panginabuhian.